To fakt? Ešte toľko Slovákov prepočítava euro na koruny, ale veľmi sa od ostatných neodlišujeme

Výsledky októbrového prieskumu Európskej komisie za celú eurozónu sa od slovenských príliš neodlišujú.

Dvanásť percent Slovákov a Sloveniek uvádza, že pri každodenných nákupoch prepočítava eurovú cenu tovaru na slovenské koruny. Osem percent opýtaných cenu prepočíta len vo výnimočných prípadoch, akými sú kúpa auta alebo domu. Zvyšných takmer 80 percent ľudí už vôbec neráta v slovenských korunách.

Výsledky októbrového prieskumu Európskej komisie za celú eurozónu sa od slovenských príliš neodlišujú. Na pôvodnú národnú menu si eurovú cenu prehodí 15 percent respondentov pri dennom nakupovaní a 7 percent pri výnimočných nákupoch.

Vo svojej bývalej národnej menej najviac počítajú obyvatelia Chorvátska, ktoré prijalo euro tento rok v januári. Podľa chorvátskych kún sa denne orientuje 60 percent ľudí. V jeseni 2009, kedy bolo Slovensko nováčikom eurozóny, slovenské koruny ako mentálne kritérium každodenných nákupov používala polovica respondentov.

Minimálne do konca roka 2009 slovenskí spotrebitelia nemuseli prepočítavať ceny. Na pultoch mali zobrazené ceny v eurách a súčasne v slovenských korunách. Rovnako je to v Chorvátsku, duálne ocenenie je povinné minimálne do konca tohto roka.

Vo vtedajšej mladšej a menej početnej eurozóne eurové ceny prepočítaval na svoju pôvodnú národnú menu každý piaty obyvateľ eurozóny. Na platenie v eurách si najrýchlejšie zvykli obyvatelia Írska. Po Íroch boli pri posudzovaní eurových cien pri bežných nákupoch najspokojnejší Fíni, Slovinci a Luxemburčania.