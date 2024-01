To fakt? Dôchodky Slovensko vs. Švajčiarsko

V marci budú vo Švajčiarsku dve referendá o zmenách dôchodkového systému a noviny v krajine sú plné analýz. Keď sa však na Slovensku hovorí o penziách, ich výške, zvyšovaní či o 13. dôchodku, naše médiá a naši novinári sa sústreďujú na to, či vláda chce ľuďom pomôcť a či to technicky vie urobiť.

Vláda má mať empatiu k starým ľuďom a musí mať snahu dôchodky nielen valorizovať, ale aj reálne zvyšovať a pridať vysnívaný trinásty. Média sa sústreďujú na to, ktorá vláda je, podľa daného média, naozaj prosociálna a ktorý minister financií je naozajstný „odborník“ a vie peniaze zohnať.

Pritom každému na Slovensku je jasné, že:

dôchodok je, to čo sa nazbieralo z hodnoty práce človeka, čo do penzie odchádza

spravodlivá odmena za celoživotnú prácu

Možnosti zabezpečenia 13. dôchodku

Švajčiarske médiá v predreferendových analýzach píšu niečo úplne iné. Odborové zväzy navrhli zaviesť 13. dôchodok. Už nadpisy článkov sú celkom iné, než u nás: „…Mehr Rente für die Älteren, weniger Kaufkraft für die Jüngeren?…”

Aby bolo možné dlhodobo zabezpečiť 13. dôchodok, bude nutné buď zvýšiť odvody, a teda zvýšenie príjmov dôchodcov bude kryté znížením príjmov pracujúcich (niekedy sa zdôrazňuje, že hlavne znížením príjmu mladých rodín), alebo zvýšením dane z pridanej hodnoty.

Tým však dôjde k zníženiu reálneho príjmu i dôchodkov, ale aj tak postihne hlavne príjmy mladých rodín, ktoré si budujú svoj domov. Alebo sa ešte môžu zvýšiť príspevky štátu z rozpočtu bez určenia zdroja (asi jedine zvýšením niektorých daní, čo pravdepodobne tiež najviac postihne mladé rodiny).

Prejde zvýšenie veku?

V nedeľu 3. marca sa bude vo Švajčiarsku konať nezávisle aj iné referendum. O zvýšení veku odchodu do dôchodku. Ak bude úspešné, zruší to časť problémov pre financovanie dôchodkového systému.

U nás si len ťažko viem predstaviť, že by také referendum malo nádej na úspech, ale vo Švajčiarsku je to inak. Médiá tam stále zdôrazňujú, že na penziu si ľudia nesporia a nie je to ani odmena za celoživotnú prácu a ani dar dobrej vlády.

Dôchodok platia terajší pracujúci. Teda je úmerný jednak k počtu detí, ktoré dôchodcovská generácia priviedla na svet a vychovala a (výrazne práve vo Švajčiarsku) počtu migrantov, ktorých sa podarilo krajine získať a uplatniť v ekonomike. Nuž, na Slovensku som nikde v médiách nezachytil, že každý migrant pracujúci u nás, znamená zlepšenie v možnostiach našich dôchodkov. Hlavne keď je u nás stále menej detí. Rodičovský bonus je jasne odôvodnený.

Kedysi to mohli byť aj traja pracujúci na jedného dôchodcu a pri dnešnom počte detí a emigrácii hrozí, že jeden pracujúci bude svojou prácou živiť dvoch dôchodcov (vrátane financovania ich liečby – veď zdravotné poistenie má rovnaké zákonitosti ako penzijný systém).

Únik do cudziny

Švajčiarske médiá sú znepokojené ešte z iného dôvodu. Najmenej 800-tisíc švajčiarskych dôchodcov žije v cudzine, kde je život „pohodlnejší“.

Peniaze, ktoré sa ako hodnoty vytvoria vo Švajčiarsku, unikajú inam. Skoro milión Švajčiarov minie dôchodok na posilnenie ekonomík iných štátov. To je ďalší z naratívov v debate k marcovému referendu. Preto je jeho výsledok ťažké predvídať.

A ešte k úniku dôchodkov do cudziny. Už viacero mojich pacientov sa odsťahovalo do Egypta, Thajska či do iných krajín. V egyptskej Hurgade žije veľká komunita Čechov, ku ktorým sa pridávajú Slováci, lebo z nízkeho dôchodku doma vyžiť nevedia a v exotických krajinách z neho žijú „kráľovsky“.

Dnes je to u nás okrajová záležitosť niekoľkých starobných a invalidných dôchodcov s veľmi nízkym príjmom. Môže sa to ale rozšíriť a nabrať katastrofický rozmer, keď „naše peniaze“ potečú niekam do oblasti teplých morí a v našej ekonomike budú veľmi chýbať.

Ale u nás je to už tak. Každá stará mama túži zo svojej penzie, zo svojich „vlastných peňazí“, obdarovať svoje vlastné vnúčatá. To, že to ide na úkor jej detí, rodičov jej vnúčat, to sa z médií nedozvie.