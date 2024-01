Ako Krajniak s jeho falošnou dôchodkovou politikou „vyhnal“ ľudí z pracovného trhu (komentár)

Zvýhodnené podmienky odchodu do predčasného dôchodku robia problémy viacerým sektorom na Slovensku.

Výhodný odchod do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch v spojitosti s nadštandardne štedrou dvojitou valorizáciou dôchodkov priviedli koncom vlaňajška do Sociálnej poisťovne tisíce ľudí, ktorí požiadali o predčasný dôchodok so záujmom odísť z pracovného trhu.

Poškodilo to najmä pekárov, dopravákov a hydinárov, ktorým odchádzajú zamestnanci do penzie a ťažko za nich hľadajú náhradu.

Kto je za toto všetko zodpovedný? Jednoznačne hnutie Sme rodina na čele s ich bývalým ministrom práce Milanom Krajniakom. Vráťme sa do konca marca 2019, keď vládla koalícia strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Parlament vtedy schválil ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.

Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, teda veľmi tesná potrebná ústavná väčšina všetkých poslancov.

Zrušenie stropu na penzijný vek

Smerákom vtedy pomohlo sedem poslancov z opozičného klubu Sme rodina na čele s Borisom Kollárom a Milanom Krajniakom. Teda budúci minister Krajniak v marci 2019 podporil ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku.