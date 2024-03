Tento rok bude rokom zlata. Môže jeho rast predsa len niečo nahlodať?

Keď neviete, akú cestu zvoliť, choďte za svojím nosom, hovorieval čarodejník Gendalf v Tolkienovom Pánovi prsteňov. „Ja by som si to dovolila parafrázovať. Keď neviete, kadiaľ sa na finančnom trhu vydať, sledujte zlato,“ hovorí riaditeľka Next Finance Markéta Šichtářová.

Zlato sa v histórii počas posledných dvoch tisíc rokov vždy považovalo za bezpečný prístav, istotu, ktorá ochráni majetok pred politickými a finančnými turbulenciami, pred zničením aktív vojnou, či skryje hodnoty pred daňovým úradom a ďalšími sliedivými očami štátu. A cena zlata práve teraz rastie. A rastie veľmi.

Vplyv centrálnych bánk

Len tento mesiac dosiahlo zlato päťkrát nové historické maximum. Cena zlata už prekonala 2 200 dolárov za trójsku uncu. Stalo sa tak po tom, čo americká centrálna banka Fed potvrdila, že hodlá tento rok pristúpiť k trom zníženiam amerických úrokových sadzieb napriek tomu, že inflácia ešte stále nie je tak nízko, ako by ju centrálna banka rada videla. Pokles úrokových sadzieb, a teda i miery výnosov v americkej ekonomike, pritom podľa Šichtářovej zlatu nahráva.

Vysoké úročenie napríklad bankových vkladov predstavuje pre zlato veľkú konkurenciu, pretože zlato úročené nie je. Pokiaľ teda sporiteľ môže za bankový vklad čerpať vysoký úrok, zlato ho zase až tak veľmi nezaujíma. Pokiaľ by pokles úrokových sadzieb bol až tak veľmi razantný, že by začal podporovať rast cien akcií, vynorila by sa pre zlato podľa Šichtářovej zase iná konkurencia a bolo by to preň zrejme nevýhodné, no v tomto bode zatiaľ ešte ani zďaleka nie sme.

Dôvodov, prečo cena zlata rastie, je však v skutočnosti ešte omnoho viac než „iba“ predpoklad, že v USA a v ďalších krajinách sveta bude dochádzať k poklesu úrokových sadzieb. „A tieto ďalšie dôvody sú ešte významnejšie,“ myslí si Šichtářová.

Druhým veľkým dôvodom pre rast ceny zlata sú totiž podľa nej zvýšené nákupy zlata zo strany svetových centrálnych bánk bank. Centrálne banky znovuobjavili zlato ako formu svojich devízových rezerv a po období, kedy na zlato prehliadali, ho začali znovu výrazne dopytovať a nakupovať do svojich trezorov. „Zrejme si uvedomujú, že tlačenie peňazí, ktorého sa dopúšťajú, je zárukou dlhodobej straty hodnoty prakticky všetkých fait mien. A preto chcú mať v devízových rezervách nejaké aktívum, na ktoré sa môžu spoľahnúť,“ pokračovala Šichtářová.

Situácia vo svete

Tretí dôvod je geopolitická situácia. Vyzerá to tak, že Rusko začína získavať prevahu vo vojne na Ukrajine. Situácia v Izraeli je tiež ďaleko od vyriešenia. No čo je ešte horšie, rastie napätie v čínskych vodách a globálna lodná doprava si hľadá nové koridory. Práve prípadná paralýza námornej nákladnej dopravy by mohla podľa Šichtářovej napáchať na svetovom obchode obrovské škody. „Napokon, všetci máme v pamäti paralýzu námornej dopravy počas pandémie,“ upozornila odborníčka.

A v neposlednom rade, blížia sa prezidentské voľby v USA. „Či už vyhrá Trump alebo Biden, dajú sa čakať nepokoje. V prípade Trumpovho víťazstva ešte o niečo väčšie. Určitá časť americkej verejnosti sa v obavách dokonca ozbrojuje,“ hovorí Šichtářová.

No a potom je tu jeden faktor, ktorý nie je veľmi často počuť, no ktorý má na ceny zlata veľký vplyv. Čínsky realitný trh je v hlbokej kríze. Značný diel čínskeho hospodárskeho rastu posledných pätnástich rokov bol postavený na stavebníctve a na budovaní miest, ktoré sa ukázali byť mestami duchov. Obrovské developerské spoločnosti bankrotujú, rast HDP bol len mydlovou bublinou, ktorá praskla. Štatisticky Čína síce rástla, pretože stavala, no reálne hodnoty netvorila, pretože postavené domy nikto nechce. Nemajú hodnotu. Číňania, ktorí v minulých rokoch ukladali majetok do nehnuteľností, vzali prudko spiatočku a vrhajú svoje peniaze do zlata.

„Po celej Číne stoja nevídané rady na fyzický kov. Cena fyzického investičného zlata v Číne je omnoho vyššia ako cena zlata v iných krajinách, čo by vyzývalo k arbitráži, ak by však nešlo o fyzický kov a o Čínu. Zlato už pomaly začína v Číne chýbať,“ konštatuje odborníčka.

Keby platil jeden z vyššie uvedených faktorov, malo by to na cenu zlata mierny vplyv. „No tým, že sa zišli všetky tieto faktory, cena zlata teraz nielenže trhá rekordy, ale rok 2024 môžeme smelo označiť za rok zlata. Historické maximum bude prekonávané opakovane,“ dodala Šichtářová.