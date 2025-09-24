Technológie si pýtajú reštart: mBank vypne kľúčové služby počas nočnej odstávky

Klienti mBank si musia naplánovať svoje bankovanie, 28. septembra 2025 od 2:30 do 7:30 ráno totiž banka vykoná rozsiahly technologický upgrade.
Počas tejto odstávky nebude možné platiť kartou na internete, používať internet banking, mobilnú aplikáciu, SEPA prevody, ani žiadať o nové produkty prostredníctvom online systému, SMS či mLinky.
Čo výpadok ovplyvní
Bežne pohodlné príkazy, ako SEPA platby alebo okamžité prevody, budú teda počas odstávky mimo prevádzky. Klientom sa odporúča, aby všetky dôležité operácie vykonali vopred.
Po reštarte systému môže byť potrebné obnoviť stránku internet bankingu kombináciou klávesov Ctrl+F5, aby sa načítala najnovšia verzia.
„Inovácie si žiadajú aktualizácie a tie si zase žiadajú reštart,“ uvádza banka. Cieľom je zabezpečiť stabilnejšie a bezpečnejšie prostredie pre klientov, rýchlejšie transakcie a minimálne údržbové prerušenia v budúcnosti.
Odstávky sú bežný nástroj digitálneho bankovníctva
Moderné bankové systémy sa skladajú z komplexných komponentov, ktoré je potrebné pravidelne aktualizovať. Mnohé banky vo svete pristupujú k nočným výpadkom, aby minimalizovali rušenie klientov počas špičky. Zároveň rastie tlak na bezpečnosť – banky musia reagovať na nové hrozby a požiadavky regulátorov.
Pre klientov je každá minúta bez prístupu k účtu nepríjemná. V digitálnom svete očakávame prístup k peniazom nonstop. „V bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť,“ priznáva mBank. Výhodou je, že po výpadku by mali všetky systémy byť stabilnejšie a bezpečnejšie, no klienti by mali byť pripravení na obmedzené možnosti v tom čase.