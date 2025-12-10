Súd zastavil plán Arca Investments, prípad sa podľa RYG presúva do transparentnejšieho konkurzného konania

Rozhodnutie Mestského súdu Bratislava III, ktorý zamietol reštrukturalizačný plánArca Investments, predstavuje jeden z najzásadnejších momentov v celej kauze okolo skupiny Arca.
Ako informoval prokurista zo spoločnosti RYG Investments Pavol Krúpa, po rokoch napätých sporov, desiatkach podaní a pochybnostiach o reálnosti predstavených riešení sudcovia konštatovali, že plán nespĺňa základné zákonné podmienky a jeho ďalšie presadzovanie by bolo v rozpore so záujmami veriteľov. Pre RYG Investments, ktorá patrila medzi najaktívnejších odporcov návrhu, ide podľa Krúpu o víťazstvo poctivých veriteľov.
Ako ďalej informoval Krúpa, súd detailne prepočítal všetky parametre reštrukturalizačného plánu a potvrdil, že reálne uspokojenie veriteľov by nedosiahlo ani minimálne zákonom vyžadovaných 50 %. Podľa súdu by sa miera naplnenia pohybovala len okolo 32 %, pričom ani najoptimistickejší scenár neprekračoval hranicu 44 %. RYG na tento problém upozorňoval už od roku 2022 a súd jeho argumenty prijal v plnom rozsahu.
Najväčšia manipulatívna položka
Za najväčšiu manipulatívnu položku označil súd podľa Krúpu oceňovanie aktív spoločnosti Silverside, ktorá je v konkurze. Arca ich v pláne vykazovala v hodnote takmer 49 miliónov eur, hoci jej pohľadávky sú podriadené a ich reálna hodnota je nulová. Aj v tomto bode sa sudcovia podľa vyjadrení Krúpu stotožnili s námietkami veriteľov, najmä RYG, ktorý už viac než rok upozorňoval, že ide o fikciu deformujúcu celkové výsledky plánu.
Arca Investments na Slovensku mieri do konkurzu, súd zamietol reštrukturalizačný plán spoločnosti
Ďalším problémom bolo podľa slov prokuristu účelové zarátanie budúcich nákladov vo výške 31 miliónov eur do miery uspokojenia veriteľov, čo súd priamo označil za nesprávne a zavádzajúce. Súd tiež konštatoval, že ekonomická logika slovenského plánu sa rozpadla po zásadnej zmene v súbežnom českom konaní. Pôvodný český plán, z ktorého slovenský odvodzoval kľúčové predpoklady, bol zrušený a nahradil ho plán skupiny IFIS s uspokojením len 10,4 %. Výsledkom je, že slovenský plán sa stal ekonomicky nesplniteľným. Aj tento argument predkladal súdu RYG už v roku 2023.
Za zásadné odmietnutie označil súd aj konštrukciu údajného 100-percentného uspokojenia veriteľov prostredníctvom novácie, kde Arca tvrdila, že poskytnutie akcií NOAH/ACH či budúcich výnosov predstavuje plnohodnotné vyrovnanie. Súd však túto právnu konštrukciu odmietol ako nepreukázanú, nejasnú a v rozpore s účelom reštrukturalizácie. Podľa rozhodnutia nejde o reálne plnenie, ani o uspokojenie, ktoré by spĺňalo zákonné kritériá.
Etapa očisťovania
Zamietnutím plánu sa podľa Krúpu definitívne končí reštrukturalizačná etapa a prípad sa presúva do transparentnejšieho konkurzného konania, ktoré dáva veriteľom možnosť uplatňovať si pohľadávky v plnej výške a bez obmedzení plynúcich z plánovaných reorganizačných postupov.
„Začína sa etapa očisťovania, transparentnosti a skutočnej zodpovednosti za škody spôsobené veriteľom,“ povedal Krúpa. Súd zároveň odmietol všetky návrhy Arcy na prerušenie konania, ktoré podľa Krúpu označil za nedôvodné a procesne neúčinné.
Najväčší veriteľ voči Arca Investments
Spoločnosť RYG Investments je spoločnosť podnikateľa Pavla Krúpu, ktorý v minulosti pôsobil ako spolumajiteľ skupiny Arca Capital. Dnes vystupuje ako jeden z najaktívnejších a najväčších veriteľov voči Arca Investments a zároveň ako kľúčový iniciátor súdnych krokov proti nej. Firma RYG podala už v roku 2020 na slovenský súd návrh na vyhlásenie konkurzu Arca Investments, pričom upozorňoval na riziká vyvádzania majetku, neudržateľnosť podnikania Arca a hrozbu, že veritelia môžu prísť o významnú časť svojich peňazí.
Počas reštrukturalizačného konania RYG systematicky spochybňoval ekonomickú reálnosť plánu Arca, najmä nesplnenie zákonnej hranice minimálne 50 % uspokojenia veriteľov, používanie fiktívnych ocenení niektorých aktív, vrátane Silverside, či ďalšie manipulatívne prvky. V decembri 2025 Mestský súd Bratislava III, ako už bolo spomenuté, tieto argumenty akceptoval a plán Arca definitívne zamietol. Verdikt znamená koniec reštrukturalizácie a otvorenie cesty ku konkurzu, ktorý poskytuje veriteľom silnejšiu pozíciu a transparentnejšie prostredie na uplatnenie pohľadávok.