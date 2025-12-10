Súd zastavil plán Arca Investments, prípad sa podľa RYG presúva do transparentnejšieho konkurzného konania

Pre RYG Investments ide o víťazstvo poctivých veriteľov.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Investovanie, biznis, Arca Capital
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Investovanie Ekonomika z lokality Slovensko

Rozhodnutie Mestského súdu Bratislava III, ktorý zamietol reštrukturalizačný plánArca Investments, predstavuje jeden z najzásadnejších momentov v celej kauze okolo skupiny Arca.

Ako informoval prokurista zo spoločnosti RYG Investments Pavol Krúpa, po rokoch napätých sporov, desiatkach podaní a pochybnostiach o reálnosti predstavených riešení sudcovia konštatovali, že plán nespĺňa základné zákonné podmienky a jeho ďalšie presadzovanie by bolo v rozpore so záujmami veriteľov. Pre RYG Investments, ktorá patrila medzi najaktívnejších odporcov návrhu, ide podľa Krúpu o víťazstvo poctivých veriteľov.

Ako ďalej informoval Krúpa, súd detailne prepočítal všetky parametre reštrukturalizačného plánu a potvrdil, že reálne uspokojenie veriteľov by nedosiahlo ani minimálne zákonom vyžadovaných 50 %. Podľa súdu by sa miera naplnenia pohybovala len okolo 32 %, pričom ani najoptimistickejší scenár neprekračoval hranicu 44 %. RYG na tento problém upozorňoval už od roku 2022 a súd jeho argumenty prijal v plnom rozsahu.

Najväčšia manipulatívna položka

Za najväčšiu manipulatívnu položku označil súd podľa Krúpu oceňovanie aktív spoločnosti Silverside, ktorá je v konkurze. Arca ich v pláne vykazovala v hodnote takmer 49 miliónov eur, hoci jej pohľadávky sú podriadené a ich reálna hodnota je nulová. Aj v tomto bode sa sudcovia podľa vyjadrení Krúpu stotožnili s námietkami veriteľov, najmä RYG, ktorý už viac než rok upozorňoval, že ide o fikciu deformujúcu celkové výsledky plánu.

Ďalším problémom bolo podľa slov prokuristu účelové zarátanie budúcich nákladov vo výške 31 miliónov eur do miery uspokojenia veriteľov, čo súd priamo označil za nesprávne a zavádzajúce. Súd tiež konštatoval, že ekonomická logika slovenského plánu sa rozpadla po zásadnej zmene v súbežnom českom konaní. Pôvodný český plán, z ktorého slovenský odvodzoval kľúčové predpoklady, bol zrušený a nahradil ho plán skupiny IFIS s uspokojením len 10,4 %. Výsledkom je, že slovenský plán sa stal ekonomicky nesplniteľným. Aj tento argument predkladal súdu RYG už v roku 2023.

Za zásadné odmietnutie označil súd aj konštrukciu údajného 100-percentného uspokojenia veriteľov prostredníctvom novácie, kde Arca tvrdila, že poskytnutie akcií NOAH/ACH či budúcich výnosov predstavuje plnohodnotné vyrovnanie. Súd však túto právnu konštrukciu odmietol ako nepreukázanú, nejasnú a v rozpore s účelom reštrukturalizácie. Podľa rozhodnutia nejde o reálne plnenie, ani o uspokojenie, ktoré by spĺňalo zákonné kritériá.

Etapa očisťovania

Zamietnutím plánu sa podľa Krúpu definitívne končí reštrukturalizačná etapa a prípad sa presúva do transparentnejšieho konkurzného konania, ktoré dáva veriteľom možnosť uplatňovať si pohľadávky v plnej výške a bez obmedzení plynúcich z plánovaných reorganizačných postupov.

Začína sa etapa očisťovania, transparentnosti a skutočnej zodpovednosti za škody spôsobené veriteľom,“ povedal Krúpa. Súd zároveň odmietol všetky návrhy Arcy na prerušenie konania, ktoré podľa Krúpu označil za nedôvodné a procesne neúčinné.

Najväčší veriteľ voči Arca Investments

Spoločnosť RYG Investments je spoločnosť podnikateľa Pavla Krúpu, ktorý v minulosti pôsobil ako spolumajiteľ skupiny Arca Capital. Dnes vystupuje ako jeden z najaktívnejších a najväčších veriteľov voči Arca Investments a zároveň ako kľúčový iniciátor súdnych krokov proti nej. Firma RYG podala už v roku 2020 na slovenský súd návrh na vyhlásenie konkurzu Arca Investments, pričom upozorňoval na riziká vyvádzania majetku, neudržateľnosť podnikania Arca a hrozbu, že veritelia môžu prísť o významnú časť svojich peňazí.

Počas reštrukturalizačného konania RYG systematicky spochybňoval ekonomickú reálnosť plánu Arca, najmä nesplnenie zákonnej hranice minimálne 50 % uspokojenia veriteľov, používanie fiktívnych ocenení niektorých aktív, vrátane Silverside, či ďalšie manipulatívne prvky. V decembri 2025 Mestský súd Bratislava III, ako už bolo spomenuté, tieto argumenty akceptoval a plán Arca definitívne zamietol. Verdikt znamená koniec reštrukturalizácie a otvorenie cesty ku konkurzu, ktorý poskytuje veriteľom silnejšiu pozíciu a transparentnejšie prostredie na uplatnenie pohľadávok.

Viac k osobe: Pavol Krúpa
Firmy a inštitúcie: Arca InvestmentsMestský súd Bratislava
Okruhy tém: Reštrukturalizačný plán
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk