Sociálni partneri sa nedohodli, minimálna mzda sa v budúcom roku zvýši na 816 eur

Minimálna mzda bude budúci rok na úrovni 816 eur. Po zasadnutí tripartity to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Opísal, že počas 4-hodinového rokovania sa sociálni partneri na jej výške nedohodli, a preto bola určená podľa platného automatu, ktorý je v súčasnosti na úrovni 57 % z priemernej mzdy.

Bola určená podľa platného automatu

Minister práce zároveň dodal, že pokiaľ by automat bol už na 60 %, minimálna mzda by podľa odhadov bola 858 eur. Túto zmenu rezort práce navrhuje v predloženom zákone, ktorý by chcel schváliť do polovice novembra.

Pokiaľ by ho národná rada prijala, tak by minimálna mzda v roku 2026 už bola určená po novom, teda ako 60 % z priemernej mzdy. V tomto prípade by to predstavovalo 920 eur a v roku 2027 sumu 970 eur.

„Prebrali sme aj pripomienky zamestnávateľov k týmto zákonom. Zamestnávatelia by si vedeli predstaviť súhlas s touto legislatívou v dvoch prípadoch. Po prvé, pokiaľ by minimálna mzda stúpala postupne, povedzme jedno percento každý rok až do tých 60 %,“ prezradil Tomáš.

KOZ a SOS s podmienkami nesúhlasili

Ako druhú podmienku mali zamestnávatelia, aby zákon umožňoval, že odbory sa na podnikovej úrovni dohodnú so zamestnávateľom aj na nižších príplatkoch ako povoľuje zákon. Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) a Spoločné odbory Slovenska (SOS) s týmito podmienkami nesúhlasili.

„Tieto podmienky sú pre nás neakceptovateľné, chceme dosiahnuť minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej mzdy a zachovať súčasné príplatky,“ uviedla prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová.

Rokovalo sa aj o sociálnych službách

Minister Tomáš zdôraznil potrebu prijať celú legislatívu do polovice novembra, keďže obsahuje aj transpozičné povinnosti vyplývajúce z európskych smerníc. Rokovania medzi zamestnávateľmi však budú podľa jeho slov pokračovať až do schválenia novely, pričom obe strany sú otvorené ďalším diskusiám s cieľom dosiahnuť čo najlepšie riešenia pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

Na tlačovej konferencii minister práce tiež informoval o tom, že ďalším bodom rokovania bol zákon o sociálnych službách. Ten zvýši príspevok na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur a zmení systém odľahčovacích služieb zo súčasných 30 dní na 360 hodín ročne.

„Týmto zákonom sa snažíme zlepšiť starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti a uľahčiť starostlivosť ich rodičom,“ povedal na záver Tomáš.

Sociálni partneri sa nedohodli, minimálna mzda bude od budúceho roka 816 eur