Slovná prestrelka medzi SaS a ministrom financií pokračuje, Sulík hovorí o provokácii

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nerozumie reakcii ministerstva financií na ich balíček 96 opatrení pre ekonomický rast. Namiesto toho, aby si návrhy, o ktoré on sám žiadal, preštudoval, teraz podľa SaS tvrdí, že sa nebude zapájať do predvolebnej kampane.

„Bol to pritom minister financií Michal Horváth, ktorý pred dvomi týždňami vyzval politické strany, aby predstavili návrhy, ktorými by sa mohla úradnícka vláda inšpirovať a ktoré by viedli k zlepšeniu situácie vo verejných financiách. My sme boli jediná strana, ktorá si splnila domácu úlohu a predložila funkčné a konkrétne návrhy na zvýšenie ekonomického rastu, a teda aj konsolidáciu štátneho rozpočtu,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Ekonomický rast je nevyhnutný

Namiesto jasnej odpovede od ministerstva financií vidí opakovanú snahu zvýšiť dane, čo vníma ako provokáciu.

„Ak sa teda pán minister nechce zapájať do predvolebnej kampane, nech nabudúce nevyzýva politické strany na pomoc. Navyše ho žiadame, aby sa vyhol akýmkoľvek nápadom zvýšiť dane, ktoré v konečnom dôsledku povedú k vyšším cenám,“ tvrdí Sulík.

Ak chceme na Slovensku zvýšiť mzdy, zabezpečiť lepšie dôchodky či kvalitnejšiu prácu, podľa SaS je nevyhnutný ekonomický rast.

„Je poľutovaniahodné, že úradnícka vláda, zložená z odborníkov, nevníma potenciál ekonomického rastu, z ktorého môžu profitovať práve verejné financie. Pridala sa tak k bezradnej väčšine politických strán, ktorých návrhy sú len o prerozdeľovaní a nie o tvorbe bohatstva,“ doplnil poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre hospodárstvo Ján Oravec.

Ministerstvo sa nechystá zvyšovať dane

Liberáli apelovali na ministra financií, aby sa namiesto predkladania nových vyšších daní zaoberal opatreniami pre vyšší ekonomický rast, ktoré mu zaslali. Navyše, úradnícka vláda má podľa nich priviesť Slovensko v pokoji do volieb a nezapájať sa do predvolebného súboja návrhmi na vyššie dane. Ministerstvo financií reagovalo, že žiadne zvyšovanie daní nezavádza.

„Prezentované návrhy treba vnímať ako začiatok verejnej diskusie o možnostiach konsolidácie. Už pred pár týždňami sme avizovali, že opatrenia budeme zverejňovať postupne, budú rôzneho charakteru a bude ich potrebné vnímať ako celok. Celkovú analýzu možností, ako ozdraviť verejné financie, predstavíme v septembri,“ podotkol rezort financií.