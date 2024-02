Rodinám a ľuďom v náročnej situácii vlani úrady práce vyplatili najviac financií za posledných desať rokov

Rodinám a ľuďom v náročnej životnej situácii pomohli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v minulom roku prostriedkami vo výške 2,35 mld. eur. Najviac podporili rodiny, nasledovali peňažné príspevky na opatrovanie, pomoc v hmotnej núdzi a príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Podľa generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia prace, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho pomáhali vlani úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ľuďom mimoriadne vysokým objemom financií.

Najviac išlo na podporu rodín

„Na rôznych dávkach a príspevkoch im vyplatili najviac za posledných desať rokov, a to 2,35 mld. eur. V porovnaní s rokom 2013 to bolo až o jednu miliardu eur viac. Pozitívne hodnotím aj to, že medziročne klesol počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi o viac ako 33 tisíc, čo sa odzrkadlilo aj na poklese nezamestnanosti. Bez pochýb tomu prispeli aj rôzne projekty zamerané na podporu zamestnanosti, ktoré realizovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. V takýchto aktivitách plánujeme aj naďalej pokračovať,“ uviedol Peter Ormandy.

Najväčší objem financií, v objeme 1,49 mld. eur, smerovalo na podporu rodiny v podobe prídavkov na dieťa, rodičovského príspevku a ďalších príspevkov. V oblasti peňažných príspevkov na opatrovanie išlo o 375 mil. eur. V rámci pomoci v hmotnej núdzi sa použilo 263 mil. eur. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia dosiahli 209 mil. eur.

„Rok 2023 priniesol občanom viacero výziev, ktoré komplikovali život hlavne ľuďom v nepriaznivom sociálnom a ekonomickom postavení. Je pozitívne, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň čiastočne reagoval a prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pomohol ľuďom podstatne vyššou čiastkou ako v roku 2022. Naďalej chodíme s očami otvorenými a hľadáme spôsoby, ako efektívne a adresne pomáhať všade tam, kde treba,“ skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Dôsledky rastu inflácie

Významný podiel na náraste výdavkov v oblasti sociálnych dávok mali v minulom roku úpravy legislatívy, a to v súvislosti s rastom inflácie.

„Vo viacerých oblastiach sa zvýšila finančná pomoc nielen nominálne, ale aj reálne. Relatívne najvyšší rast zaznamenali peňažné príspevky na opatrovanie. Kým v rokoch 2013 až 2017 to bolo približne osem miliónov eur mesačne, v roku 2023 to bolo 31,3 mil. eur mesačne,“ zdôraznil výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Štát na účel neformálneho opatrovania oproti roku 2013 vynaložil podľa neho štvornásobne viac peňazí v roku 2023. Počas poslednej dekády výraznejšie vzrástli aj výdavky štátu na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

„Kým v roku 2013 to bolo 10,4 mil. eur mesačne, v roku 2023 to bolo už 17,4 mil. eur mesačne,“ uzavrel Bednárik.