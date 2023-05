Osem z desiatich Slovákov sa obáva o svoje financie, analytik má však o inflácii dobré správy

Vysokú mieru inflácie vníma ako riziko pre svoje osobné financie viac než osem z desiatich ľudí na Slovensku. Žiadne riziká nevidí iba necelých päť percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu investičnej platformy Portu.

Ako skonštatoval analytik Portu Marek Malina, v porovnaní s globálnou ekonomickou krízou v rokoch 2008 až 2009 je aktuálna situácia odlišná.

Strata zamestnania

Ľudia v oveľa menšej miere vidia ako riziko možnú stratu zamestnania. V marci tohto roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 5,61 %, v roku 2009 to bolo 10,33 %. „Aj preto mohla slovenská ekonomika ťažiť z rastu domácej spotreby,“ hovorí Malina. Napriek tomu ľudia priznali, že musia šetriť.

To, že sa nemusia uskromňovať, vyhlásilo v prieskume iba necelých 14 % opýtaných. Najväčšiu ochotu šetriť mali ľudia na Slovensku v prípade jedla v reštaurácii, dovoleniek a nákupoch novej výbavy do domácnosti.

Presadnúť z auta do MHD však plánovalo iba minimum respondentov. Tí zároveň priznali, že pre vysokú infláciu museli siahnuť na svoju finančnú rezervu.

Rast cien sa začal spomaľovať

„Ak sa pozrieme na vývoj domácej spotreby v kombinácii s vývojom vkladov v bankách, môžeme konštatovať, že ľudia na Slovensku v značnej miere míňali aj na úkor svojho finančného vankúša,“ poznamenal Malina.

Ako vo svojom komentári upozornila aj Národná banka Slovenska, vklady obyvateľstva v januári 2023 medziročne klesli na Slovensku o 1,3 percenta. A to ako v ako jedinej krajine eurozóny.

Dobrou správou podľa analytika je, že rast cien na Slovensku začal spomaľovať. Inflácia v apríli poklesla na 13,8 %. „Koncom roka by mali ceny stúpať ešte miernejšie a tento trend by mal pokračovať aj v roku 2024. Najpomalšie by mali stúpať ceny potravín, tie dokonca môžu aj zlacnieť, tak ako sa to stalo v tomto mesiaci v Česku,“ uviedol Malina.

Podľa neho by v tomto roku mala celoročná inflácia na Slovensku dosiahnuť zhruba 10 %. „Nízke úrovne inflácie, na aké sme boli zvyknutí v minulosti, nás síce v najbližších rokoch ešte nečakajú, no najhoršie by sme mali už mať za sebou,“ dodal analytik.