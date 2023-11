Pošta predáva menšinový podiel v 365.bank, dôvodom môže byť snaha o konsolidáciu jej hospodárenia

Už sú to zhruba dve desaťročia, čo štát sprivatizoval všetky kľúčové slovenské banky. Prišli zahraniční akcionári a stali sa majoritnými vlastníkmi. Kým na konci roka 1998 tvorilo domáce základné imanie bez účasti zahraničného kapitálu v komerčných bankách zhruba 63 %, na konci roka 2001 to už bolo približne len 38 % s postupným poklesom. Dnes je to pod šiestimi percentami.

Na slovenskom trhu funguje asi 25 úverových inštitúcií. V štruktúre upísaného základného imania má aj tuzemské základné imanie len päť či šesť subjektov.

Aktuálne sa Slovenská pošta rozhodla predať svoj menšinový podiel v 365.bank. Akcie, ktoré sú k dispozícii na predaj, tvoria 1,49-percentný podiel na základnom imaní banky.

Stratové hospodárenie

O dôvodoch sa dá podľa generálneho riaditeľa Partners Investments Maroša Ovčarika len špekulovať. Medzi dôvody môže podľa neho patriť napríklad dlhodobo stratové hospodárenie Slovenskej pošty a snaha o konsolidáciu hospodárenia aj takýmito mimoriadnymi opatreniami. „Alebo vzhľadom na nízky akcionársky podiel a tým pádom veľmi limitovanú možnosť manažérsky ovplyvňovať chod banky tieto akcie predať ako strategicky menej významný majetok,“ domnieva sa investičný odborník.

Slovenská pošta je ako akciová spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu povinná predávať a nakupovať majetok či služby cez proces verejného obstarávania. Preto sa aj akcie 365.bank predávajú vo verejnom ponukovom konaní. V rámci neho majú záujemcovia možnosť predkladať ponuku na odkúpenie troch balíkov akcií. Na predaj je 2 060 akcií 365.bank s menovitou hodnotou jednej akcie 1 107 eur, ďalej je to 2 400 akcií za 1107 eur a 458 akcií za 1 107 eur za jednu akciu. Slovenská pošta o tom informovala s tým, že záujemcovia sa môžu hlásiť do 20. novembra.

„Mám za to, že do verejného ponukového konania sa môže prihlásiť občan aj firma a predložiť za seba záväznú ponuku. Keďže akcie 365.bank sa verejne neobchodujú, ide z môjho pohľadu skôr o dividendovú investíciu zameranú na vyplácanie výnosu z dosahovaného zisku,“ povedal analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Aj on skonštatoval, Slovenská pošta je dlhodobo v strate. „Preto predpokladám, že sa jednorazovým predajom snaží konsolidovať svoje hospodárske výsledky,“ uviedol pre SITA Búlik.

Podiel domácich investorov rapídne klesol

Dôvodom, že podiel domáceho základného imania v bankách na Slovensku je taký nízky, bola privatizácia, ktorou slovenský bankový sektor prešiel koncom deväťdesiatych rokov a začiatkom milénia. Neskôr, po vstupe zahraničného kapitálu, podiel domácich investorov klesol ešte výraznejšie.

Privatizácia najväčšej slovenskej banky, Slovenskej sporiteľne, sa zavŕšila v apríli 2001, keď väčšinový podiel akcií prešiel z vlastníctva štátu na rakúsku Erste Bank. Druhou veľkou privatizáciou bola privatizácia Všeobecnej úverovej banky, dnešnej VÚB banky, ktorá sa ukončila v novembri 2001 podpisom zmluvy o kúpe majoritného podielu talianskou bankou IntesaBci, v súčasnosti Intesa Sanpaolo.

Štátu sa v tom období podarilo predať aj Investičnú rozvojovú banku, a to maďarskej banke OTP. Neskôr sa sprivatizovali aj menšie banky, ako napríklad Istrobanka, Poštová banka a Banka Slovakia.