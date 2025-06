Platy rástli rýchlejšie vo väčšine odvetví, najdynamickejšie sa zvýšili v ubytovaní a reštauráciách

Priemerná nominálna mesačná mzda v apríli 2025 medziročne vzrástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, pričom tempo rastu sa pohybovalo od 3,5 % vo vybraných trhových službách do 10,2 % v ubytovaní. Vyplýva to z najnovších dát Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Vo väčšine odvetví bol rast miezd vyšší ako v predošlom mesiaci. Reálne mzdy, teda po očistení o vplyv inflácie, medziročne vzrástli v 8 z 10 odvetví.

Najdynamickejší reálny rast sa prejavil v ubytovaní

Najdynamickejší reálny rast o 6,3 % sa prejavil v ubytovaní a takmer o 6 % sa reálne zvýšili mzdy aj v reštauráciách vrátane pohostinstiev. Mierny pokles reálnych miezd o 0,2 % evidovali len vybrané trhové služby, na úrovni spred roka zostali reálne mzdy vo veľkoobchode.

V súhrne za štyri mesiace roka 2025 mzdy medziročne vzrástli nominálne vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, reálne v ôsmich z nich. Reálny rast sa pohyboval v rozpätí od 1,6 % v doprave vrátane skladovania a v priemysle do 4,8 % v ubytovaní. Mzdy po zohľadnení vplyvu inflácie klesli oproti vlaňajšku do 0,7 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode.

Zamestnanosť medziročne stagnovala

Zamestnanosť v apríli 2025 medziročne stagnovala alebo mierne klesla. Vyššia bola v polovici sledovaných odvetví, a to v ubytovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel, v reštauráciách a pohostinstvách, v maloobchode a vo vybraných trhových službách, pričom rast bol len veľmi mierny, do 0,8 %.

Naopak, pokles zamestnanosti bol zaznamenaný vo veľkoobchode o 3 %, v doprave so skladovaním o 2,6 % a miernejšie, do 1,9 %, aj v priemysle, stavebníctve a v informáciách a komunikácii.

Za prvé štyri mesiace roka 2025 zamestnanosť medziročne poklesla v siedmich z 10 odvetví. Vývoj počtu zamestnaných osôb sa pohyboval od poklesu o 2,6 % vo veľkoobchode až po rast o 2,6 % v ubytovaní. Údaje vychádzajú z mesačných zisťovaní Štatistického úradu SR a sú predbežné.

Trh práce v sektore služieb zažíva najväčšiu dynamiku

Najnovšie údaje zamestnanosti a vývoja miezd podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka naznačujú, že trh práce v sektore služieb aktuálne zažíva najväčšiu dynamiku.

„Pozitívom je najmä obnova rastu reálnych miezd, ktorá bude pôsobiť motivujúco pre naplnenie voľných kapacít napr. v odvetviach cestovného ruchu, ktoré dlhodobo vykazujú nedostatok personálu. To je zároveň pozitívnou správou aj pre diverzifikovanosť štruktúry pracovných miezd u nás, ktoré sú najmä vo výrobe ohrozované postupujúcou automatizáciou výroby, ale aj aktuálnymi výzvami v globálnom obchode. Očakávame, že rast miezd by v nominálnom vyjadrení, by tento rok mal byť na úrovni 4,5 % a v reálnom vyjadrení by mal tesne „pokoriť“ rast cien, teda životná úroveň by u nás napriek ťažkému konsolidačnému roku klesať nemala, na druhej strane to nebude ani obdobie výraznejšieho rastu,“ uviedol analytik.