Mladí ľudia či tí v strednom veku, obe tieto skupiny majú odlišné možnosti na získanie hypotéky

Mladý človek uvažujúci do budúcna nad vlastným bývaním by mal predovšetkým začať šetriť, aby mal aj vlastné financie. Zároveň by mal mať podľa generálneho riaditeľa poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslava Valka čo možno najmenej záväzkov, aby ho v čase, keď si bude chcieť vziať hypotéku, banka vyhodnotila ako nerizikového a dobrého klienta.

Vhodné investovanie

V prípade, že mladý človek nebude mať žiadne vlastné rezervy, bude si musieť hypotéku dofinancovať spotrebným úverom, čo je podľa Valka drahé riešenie. Okrem iného radí aj zhodnocovať ušetrené peniaze vhodným investovaním, aby mal mladý človek čo najvyššiu rezervu, kým sa rozhodne pre kúpu nehnuteľnosti.

Vziať si úver na bývanie by sa podľa neho nemali obávať ani ľudia vo vyššom veku od 40 do 50 rokov. „Starší ľudia nie sú pre banku takí rizikoví. Práve naopak, banka si vie pri nich skontrolovať ich históriu správania sa k financiám,“ opísal Valko.

Úrokové sadzby

Pokiaľ majú vlastné zdroje, prípadne majetok a stabilné zamestnanie, môžu mať podľa neho veľmi dobré úrokové sadzby na hypotékach aj v takomto vyššom veku.

Čo však môže byť podľa neho problém, je o niečo vyššia splátka úveru, lebo ich nemôžu splácať takú dlhú dobu ako mladí ľudia. Navyše, keďže štát nechce, aby ľudia išli pri hypotékach do veľkého rizika, percento vlastných zdrojov musia mať ľudia vo vyššom veku väčšie. Čo takýmto záujemcom sťaží kúpu drahších nehnuteľností.

„Čiže v úrokovej sadzbe nemusí byť pri mladých a starších ľuďoch v zásade rozdiel, ale v dĺžke splatnosti a výške hypotéky rozdiel bude,“ uzatvoril Valko.