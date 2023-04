Ministerstvo práce nesúhlasí s návrhom SaS, aby sa absolventkám stredných a vysokých škôl priznávala materská dávka

Ministerstvo práce a sociálnych vecí nesúhlasí s návrhom poslancov z klubu SaS, aby mali absolventky stredných a vysokých škôl nárok na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia, ktoré je podmienkou pre priznanie materskej dávky, by sa absolventkám započítavalo aj obdobie štúdia na strednej škole alebo vysokej škole, ak žena toto štúdium úspešne ukončila.

Návrh novely zákona o sociálnom poistení s týmto opatrením parlament koncom marca posunul do druhého čítania.

V rozpore s účelom minimálneho obdobia poistenia

Ak by parlament návrh schválil, aj za jeden deň nemocenského poistenia, za ktorý je zaplatené poistné, by vznikol nárok na materskú dávku. To by bolo podľa ministerstva práce v rozpore s účelom minimálneho obdobia poistenia, ktoré vychádza z poistného princípu.

„S prihliadnutím na tento poistný princíp, obdobie štúdia by bolo systémové započítať iba v prípade, ak by počas štúdia bol štát platiteľom poistného na nemocenské poistenie,“ upozorňuje rezort.

Študentka, ktorá bude zamestnancom menej ako 90 dní a ktorej nastane sociálna udalosť krytá materskou dávkou, by mala určenú dávku z minimálneho vymeriavacieho základu, teda by poberala nízku materskú dávku.

Niektorým by sa obdobie štúdia nezapočítalo

Do obdobia 270 dní sa má započítať len obdobie štúdia na strednej škole alebo vysokej škole, ak poistenkyňa získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania.

„Nárok na materské tak nevznikne študentkám vysokých škôl, ktoré porodia v treťom ročníku a ktoré počas štúdia pracovali, avšak nezískali potrebné obdobie nemocenského poistenia v trvaní 270 dní v posledných dvoch rokoch,“ upozorňuje rezort práce. Týmto študentkám by sa obdobie štúdia na vysokej škole nezapočítalo, nakoľko ním nezískali príslušný stupeň vzdelania.

V Česku sa to osvedčilo

„Cieľom návrhu je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy,“ tvrdia liberáli.

Týmto opatrením sa podľa nich zlepšia možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť pre skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien, ktoré vzhľadom na nemožnosť poberať materskú dávku po ukončení štúdia nemajú vytvorené priaznivé podmienky na materstvo.

„Pri tvorbe tohto legislatívneho návrhu vychádzame z praxe, ktorá sa osvedčila v Česku, kde táto právna úprava už platí a okrem iných faktorov spôsobuje odlev slovenských študentiek na české vysoké školy, čím naše hospodárstvo výrazne stráca,“ dodali poslanci za SaS.

Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má v súčasnosti nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.