Medzi bežné prvky osláv patrí aj konzumácia alkoholu, poisťovne však upozorňujú na krátenie poistného plnenia

V niektorých prípadoch sú oslavy spojené s konzumáciou alkoholu. Môže existovať aj spoločenský tlak na to, aby ľudia konzumovali alkohol počas osláv. To môže viesť k tomu, že ľudia pijú aj napriek tomu, že by možno inak nechceli.

Slovákom pritom patrí vo výdavkoch na alkoholické nápoje jedno z popredných miest v Európskej únii. S nárastom konzumácie alkoholu počas osláv sa zvyšuje aj riziko spojené s bezpečnosťou. Pod vplyvom alkoholu sa môže zhoršiť schopnosť rozhodovania a zvýšiť sa riziko nehôd.

Opitý vinník musí peniaze poisťovni vrátiť

Nelichotivé čísla potvrdzujú aj policajné štatistiky, keď časť dopravných nehôd zapríčiní práve alkohol. Avšak alkohol alebo omamné látky poisťovne pri poistných udalostiach netolerujú a ak klientovi ich zistia v krvi, môže prísť o poistné plnenie.

Piť alkohol tesne pred šoférovaním je neprípustné. Polícia každoročne upozorňuje vodičov, aby nepodceňovali ani zostatkový alkohol a nesadali si ráno za volant po prehýrenej noci. Podľa polície totiž stúpa riziko nehody pri 0,5 promile o sto percent a v prípade 0,8 promile až o 400 percent.

Jazda pod vplyvom alkoholu sa považuje za hrubé porušenie základných pravidiel cestnej premávky. Ako uvádza poisťovňa Uniqa, v prípade dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu poisťovňa vyplatí z povinného zmluvného poistenia plnenie poškodeným, je však oprávnená od svojho klienta regresom vymáhať náhradu škody v plnej výške.