Irán zaútočil na Izrael, finančné trhy vetria problémy

Irán cez víkend zaútočil na Izrael. Tentoraz však neútočil cez ďalšie krajiny Blízkeho východu, ale priamo dronmi a strelami zo svojho územia. No 99 percent striel zostrelila protivzdušná obrana. „No bez ohľadu na to finančné trhy vetria problémy,“ konštatuje analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Zatiaľ sa zdá, že Izrael sa s odpoveďou neponáhľa. Americký prezident J. Biden sa vyjadril, že Spojené štáty budú proti akejkoľvek odvete Izraela proti Iránu. Investori jeho výrok vítajú, pretože ešte na konci minulého týždňa sa obávali rozšírenia existujúceho konfliktu na Blízkom východe. Teraz sa už na to nestavia. Aj vďaka tomu môže značná časť akciových trhov podľa analytika rásť.

Rôzne scenáre

Základný scenár teraz teda podľa neho znie, že sa blízkovýchodný konflikt nebude rozširovať. Stačí však, aby vzduchom preletelo ešte niekoľko rakiet a situácia vo finančnom svete môže byť úplne iná. Pokiaľ by sa konflikt rozšíril, logicky by sa to na trhoch prejavilo. Nateraz cena ropy Brent zostáva v blízkosti hladiny 90 dolárov za barel. V prípade väčšieho napätia by ropa zdražela nad psychologickú hladinu 100 dolárov za barel. „To by sme už spoznali vo výraznejšom zdražení pohonných hmôt na čerpacích staniciach. A nervózne by určite zareagovali aj akciové trhy,“ myslí si Cihlář.

Väčšou hrozbou pre investorov než geopolitika sa v tomto okamihu javí podľa neho odklad znižovania úrokových sadzieb v USA. Tam sa termín prvého zníženia sadzieb odsúva z júna smerom do druhej polovice tohto roka. Dôvodom nie je nič iné ako to, že americká inflácia začala mať znovu rastúcu tendenciu. Má to podľa analytika mnoho spoločného s napätím na Blízkom východe a drahou ropou. Každopádne výsledkom bude pokračovanie drahých úverov v najväčšej ekonomike sveta. Tam úrokové sadzby Fedu naďalej zostávajú najvyššie za posledných viac ako dvadsať rokov.

Spomaľovanie Číny

Ani správy z druhej najväčšej ekonomiky sveta nie sú také prívetivé, aby sme sa vrhli do nákupov rizikových akcií. V tomto týždni vyjde informácia o tom, že medziročné tempo HDP čínskej ekonomiky spomaľuje. „Čína bude mať plné ruky práce, aby tento rok zvládla rast aspoň o 5 %. Pozor, toto číslo je značne cinknuté, rozhodne ho nemožno zamieňať s rastom životnej úrovne, pretože značná časť HDP už v Číne v tejto chvíli tečie cez štátny sektor a problematický realitný trh, takže v určitom zmysle slova ide o hausnumero,“ povedal Cihlář.

Navyše, je to len zopár dní, keď ratingová agentúra Fitch prvýkrát v histórii zhoršila výhľad hodnotenia úverovej spoľahlivosti Číny zo stabilného na negatívny. To je pritom iba predstupeň k budúcemu zníženiu ratingovej známky druhej najväčšej ekonomiky sveta. Spomaľujúci čínsky rast, deflácia a bankrotujúci čínski developeri už boli i na Fitch priveľa.

Dokopy sú to signály, ktoré budú predstavovať náladu na globálnych trhoch nestabilnou. „I keď dnes finančné trhy prudko rastú, už v nasledujúcich dňoch môžu opäť prudko klesať. Nastávajúce dni by sa na akciových trhoch mali odohrávať v duchu väčšej vrtkavosti. Môže to vyzerať tak, že jeden deň pôjdeme o percento hore, druhý deň podobne výrazne smerom dolu,“ uzavrel analytik.