Hypotéka, dlhodobý finančný záväzok, ktorého podmienky sa môžu meniť v čase (rozhovor)

Rozhovor s Brunom Gábelom, generálnym riaditeľom spoločnosti Prohypo, v ktorom sa dozviete rôzne informácie o hypotékach.

Na začiatok by som začal tým, že by ste sa nám mohli trochu predstaviť…

Spoločnosť Prohypo je spoločnosťou, ktorá sa vyslovene zameriava a špecializuje na jednotlivé finančné potreby klientov. Hlavnú doménu máme v hypotékach.

Máme päť hypotekárnych špecialistov, ktorí vyslovene každodenne riešia otázky hypoték pre bežných klientov, ktorí kupujú byty, domy alebo stavajú. Čiže akýkoľvek retail. Potom máme divíziu servisnú, kde riešia naši kolegovia poistné produkty, prípadne iné požiadavky klientov, druhý, tretí pilier a podobne.

Potom máme našu divíziu, ktorá už je samostatne definovateľná ako realitná kancelária, to je Pro Home, kde sa snažíme klientom hľadať nehnuteľnosti, prípadne prenajať, predávať, kupovať.

Toto celkové spojenie nám zatiaľ jednak vyhovuje a za ďalšie nám poskytuje aj veľkú pridanú hodnotu na finančnom aj realitnom trhu, pretože sa každej otázke venuje separátny špecialista. Aj napriek tomu, že je tá doba veľmi náročná a ťažká.

Akí sú vaši najčastejší klienti a kto sa najviac na vás obracia?

Viete čo, bežný občan, keď to tak vyslovene definujem. Ja osobne mám veľké zastúpenie podnikateľov, ale nie je to samozrejme pravidlom. V podstate sa aj snažím držať takého hesla, že či vybavujeme hypotéku desaťtisícovú alebo miliónovú, tak na konci dňa musí ten klient prejsť stále rovnakým procesom.

Osobne si myslím, že naozaj tá, nazvime to anomália, ktorá bola na trhu, kedy banky poskytovali v podstate zadarmo peniaze s úrokom 0,3 percenta, tak myslím si, že sa môže sem znova vrátiť tento trend.

Jediný rozdiel je v tom, že tá káva pri tej miliónovej hypotéke chutí o niečo lepšie, ale na konci dňa je to v podstate stále ten istý proces. Stále ten istý, my tomu hovoríme, že workflow, cez ktorý klient prechádza. Nesnažíme sa naozaj robiť rozdiely v tom, že keď robíme väčší objem úveru, tak sa správame inak, ako pri klientovi, ktorý berie menší objem úveru. Skôr to rozlišujeme na type klienta.

Niektorí sú viacej takí analytickejší, viacej majú radi tabuľky, čísla než dlhé texty. A zase niektorí iní klienti majú veľa otázok, takže sa snažíme skôr jeho požiadavky prispôsobovať tej osobnostnej stránke klienta, než tej samotnej biznis stránke.

Máte niečo také, čo riešite úplne najviac, že vás tým až klienti zavalia? Je mi jasné, že asi je to komplexné riešenie, čiže tých vecí je tam veľa, ale či máte niečo, čo naozaj, že skoro každý klient rieši?

V poslednej dobe hlavne by som rozdelil požiadavky klientov na také dve najväčšie roviny alebo skupiny. Prvou sú klienti naši, teda nazvime ich databázoví, teda historicky získaní, ktorým v horizonte jedného roka bude končiť fixácia ich úrokovej sadzby, čo je teraz momentálne pomerne dosť taká pretriasaná téma. Takže s nimi sa snažíme hľadať riešenia. Keď už im príde refixačný papier, aby boli schopní získať možno čo najvýhodnejšie podmienky oproti tým, ktoré by mohli získať o šesť až 12 mesiacov.