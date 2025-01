Hoci úrokové sadzby postupne klesajú, domácnosti v eurozóne naďalej šetria

Napriek pokračujúcemu znižovaniu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) domácnosti v eurozóne naďalej šetria. To podľa analytikov Národnej banky Slovenska brzdí oživenie ekonomiky.

Hlavným dôvodom sú obavy z rastúcich splátok hypoték po refixácii, čo núti spotrebiteľov byť opatrnejšími vo svojich výdavkoch. Priemerná domácnosť v eurozóne šetrí viac ako v minulosti, predovšetkým kvôli vysokej inflácii, ktorá ukrojila z hodnoty úspor.

Spotrebiteľská dôvera je podľa Európskej komisie naďalej pod svojim dlhodobým priemerom. Navyše, mnohí hypotekárni dlžníci sú stále pod nízkymi splátkami z minulosti, ale čoskoro budú musieť svoje úroky refixovať na vyššie sadzby.

V krajinách, kde sa fixujú úrokové sadzby na viac rokov, bude navyšovanie splátok pociťovať viac dlžníkov. Argumentuje sa najmä prípadmi v Holandsku, kde veľká časť populácie ešte len zažije nárast splátok oproti krajinám ako Nemecko alebo Taliansko.

Vysoké úspory a dodatočné šetrenie domácností spôsobujú, že spotreba, ako hlavný motor ekonomického rastu, zostane slabá. Aktuálna predikcia ECB však očakáva, že do roku 2027 poklesne miera úspor o 16 % na 14,2 %. To by mohlo podporiť spotrebu.