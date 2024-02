Flexibilný pracovný čas a práca z domu, to sú dva najoceňovanejšie benefity zamestnancov na Slovensku

Flexibilný pracovný čas a práca z domu sú dva najoceňovanejšie benefity zamestnancov na Slovensku. Po pandémii sa zamestnanci a zamestnankyne vrátili do kancelárií, no mnohým práca z domu vyhovuje a chcú mať túto možnosť aj naďalej. Výlučne na diaľku robia najčastejšie zamestnanci v IT sektore.

IT sektor je ideálny na prácu z domu

Tento spôsob výkonu práce malo až 39 percent respondentov v januárovom prieskume portálu platy.sk. Viac ako dve tretiny z nich už nie sú ochotné chodiť na pracovisko. Práve oblasť informačných technológií je pre teleprácu ideálna, keďže mnohým IT-čkárom stačí na prácu kvalitná technika a internetové pripojenie. A do kontaktu so zákazníkmi či klientmi neprichádzajú.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že spomedzi tých, ktorí nemusia chodiť na pracovisko, až polovica chce robiť výlučne z domu a pripúšťa len výnimočnú nutnosť prísť fyzicky do kancelárie. Iba pre 14 percent z nich nie je možnosť tzv. home officu pri výbere práce dôležitá a sú ochotní chodiť pravidelne na pracovisko.

Z domu najviac pracuje Bratislavský kraj

Okrem IT-čkárov je práca z domu veľmi dôležitá aj pre pracovníkov v administratíve či ekonomike. Deklarovalo to viac ako polovica opýtaných. Naproti tomu len 37 % manažérov chce robiť primárne či výlučne len z domu.

Najčastejšie pracujú z domu ľudia s vysokoškolským vzdelaním a pracujúci v Bratislavskom kraji, kde 16 percent respondentov robí výlučne z domu. Nikoho neprekvapí, že na druhom mieste sa nachádza Košický kraj, kde je to 12 %.

Nábeh na režim spred pandémie

Možnosť práce z domu ako benefit ponúkali vlani spoločnosti vo viac ako 34-tisíc inzerátoch na Profesia.sk. Aktuálne je tento benefit zverejnený v desiatich percentách pracovných ponúk. Najväčšia šanca mať home office je v oblastiach informačných technológií, ekonomiky, administratívy či manažmentu. Do veľkej miery sa však v závislosti od jednotlivých firiem líši počet dní, ktoré môžu stráviť prácou z domu.

Zo skúseností personalistov vyplýva, že najmä pre najmladšiu generáciu, ktorá ešte len prichádza na trh práce, je možnosť pracovať aspoň istú časť týždňa z domova veľmi dôležitá. Na druhej strane sú zamestnávatelia, ktorí stále viac chcú, aby zamestnanci chodili na pracovisko a vrátili sa do bežného režimu spred pandémie. Bude tak zaujímavé sledovať vývoj týchto dvoch trendov a ich vzájomný vplyv.