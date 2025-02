Európska únia verzus Donald Trump: Odlišné prístupy k ESG môžu ovplyvniť globálny trh

Rozdielne prístupy k environmentálnym, sociálnym a riadiacim (ESG) štandardom medzi USA a EÚ vyvolávajú diskusie o ich vplyve na globálnu ekonomiku a klimatické úsilie. Riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov ČSOB Koloman Buzgó uviedol, že prístup Donalda Trumpa ku „green dealu“ vníma prevažne negatívne.

„Jeho podpora zvýšenia ťažby a používania fosílnych palív ho dostáva do konfliktu s európskymi lídrami, ktorí presadzujú ambiciózne klimatické politiky,“ povedal pre agentúru SITA Buzgó. Dodal, že zníženie transatlantickej spolupráce a očakávaný obchodný konflikt medzi EÚ a USA predstavujú hrozbu pre globálne úsilie v boji proti klimatickým zmenám.

Rozdielne prístupy k ESG

Hovorkyňa 365.bank Linda Gáliková zdôraznila, že medzi USA a EÚ existujú rozdielne prístupy k ESG. „EÚ kladie dôraz na reguláciu a zavádzanie záväzných noriem, zatiaľ čo USA uprednostňujú dobrovoľný prístup a spoliehajú sa na trhové mechanizmy,“ uviedla Gáliková. Podľa nej je nepravdepodobné, že by EÚ zmenila svoj postoj po vzore USA, pretože EÚ vníma toto obdobie ako prechodnú etapu v spoločnom globálnom úsilí.

Ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz upozornil na to, že Donald Trump je aktívne proti agende ESG. „Chce aktívne podporovať kroky opačné, napríklad podpora fosílnych zdrojov energie, napriek tomu, že sú dnes drahšie ako obnoviteľné zdroje,“ povedal Lörincz. Podľa neho sú najväčšou prekážkou environmentálnych cieľov EÚ zákony o ochrane životného prostredia, ktoré komplikujú výstavbu obnoviteľných zdrojov.

Kľúčová bude konkurencieschopnosť

ESG špecialista Slovenskej sporiteľne Juraj Vilém očakáva len čiastočnú zmenu postoja EÚ. „Kľúčové bude, ako dokáže EÚ využiť legislatívu na zvýšenie konkurencieschopnosti,“ uviedol Vilém. Dodal, že EÚ pripravuje rámec, ktorý by mal zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti a môže obsahovať aj odklad niektorých opatrení v rámci FIT for 55.

Ekonóm pre oblasť ESG vo VÚB banke Andrej Arady vníma Trumpove kroky ako krátkodobú konkurenčnú výhodu pre USA. „Prechod na udržateľnú formu ekonomiky sa nemôže zastaviť,“ povedal Arady. Dodal, že ciele EÚ pre automobilový priemysel sa mu javia ako ambiciózne v kontexte súčasnej situácie.

Odborníci sa zhodujú, že EÚ by mala nájsť rovnováhu medzi ambicióznymi cieľmi a konkurencieschopnosťou, pričom by mala zjednodušiť regulácie a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Cieľom by malo byť nájsť efektívny a spravodlivý prístup, ktorý podporuje cieľ, no zároveň nebráni rozvoju podnikania.