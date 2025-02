Nominant na obchodného vyslanca USA povedal, že by sa mali zvážiť „univerzálne clá“

Nominant na obchodného vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa počas vypočutia pred potvrdením do funkcie povedal, že by sa mali „preštudovať a zvážiť“ univerzálne clá ako potenciálny spôsob, ako napraviť deficity.

Jamieson Greer tiež podotkol, že americkí pracovníci by mali mať „rovnaké podmienky“, aby globálne mohli konkurovať. Počas kampane Trump predstavil myšlienku celosvetových ciel na všetok dovoz do USA a ak sa to potvrdí, Greer bude kľúčovou postavou pri implementácii prezidentovej obchodnej a colnej agendy ako obchodný zástupca USA.

Greer taktiež zákonodarcom povedal, že Spojené štáty by mali byť „krajina výrobcov“.