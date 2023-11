ETF fondy: Prečo sú ideálnou voľbou pre mnohých investorov?

Investovať a zhodnocovať peniaze sa dá veľa spôsobmi. Niektorí konzervatívni ľudia vkladajú peniaze na sporiace účty, čo nie je veľmi výhodné. Iní sa zamerajú na podielové fondy, ktoré sú už veľa rokov na prvých priečkach v obľúbenosti sporenia. Avšak ETF fondy sa im postupne, ale isto približujú. Táto možnosť investovania je v zahraničí využívaná už do roku 1993. Aj u nás sa dostáva do popredia vďaka nízkemu riziku, minimálnym poplatkom a iným výhodám. Prečo sú ETF fondy dobrou voľbou?

Viete, čo sú ETF fondy?

ETF fondy, tiež známe ako Indexové investičné fondy, sú fondy navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť špecifického trhu, sektoru alebo indexu. Tieto fondy majú za cieľ dosiahnuť rovnaký výnos ako daný trh. Výnos je zabezpečený prostredníctvom investovania do rovnakých hodnôt a v rovnakom pomere ako index, ktorý ETF fondy sledujú.

Pre koho je investovanie do ETF fondov výhodné? V súčasnosti sú ETF fondy veľmi populárne medzi investormi, ktorí preferujú pasívne investovanie a chcú minimalizovať riziko a náklady spojené s investovaním. Fondy sú prevažne určené na dlhodobé investovanie, ale existujú aj dlhopisové indexové fondy, so strednodobým investičným horizontom. ETF sú vhodnou investíciou pre tých, ktorí preferujú stabilný rast a dlhodobé investície bez nadmernej expozície voči trhovým fluktuáciám.

Výhody investovania do ETF fondov

Od svojho vzniku v roku 1993 prešli ETF fondy mnohými inováciami a v súčasnosti existuje veľké množstvo ETF fondov, ktoré pokrývajú rôzne trhové indexy, sektory, komodity a iné triedy aktív. Za obrovským nárastom popularity ETF fondov stoja predovšetkým nasledujúce výhody:

Diverzifikácia. Investor si môže vybrať z veľkého počtu fondov na trhu z rôznych odvetví a krajín sveta. Táto rozmanitosť je základom pre veľký zisk.

Nízke náklady a poplatky. ETF fondy sú riadené pasívne, znižujú sa tým náklady, ktoré sú v hodnote od 0,4 %.

Vysoká likvidita. Do ETF fondov môžete investovať 5 dní, ale tiež 15 rokov. Čím je dlhšia doba investovania, tým je zisk vyšší.

Bezpečnosť. Rozmanité rozloženie investície do viacerých fondov znižuje riziko straty. Fondy sú zároveň chránené štandardmi Európskej únie. Na Slovensku chráni garančný fond do 50 000€ vkladu.

Daňové zvýhodnenie. V prípade investovania, ktoré presahuje obdobie 1 roka neplatíte daň zo zisku.

Denis Závacký, odborník na investovanie v PROSIGHT Slovensko konštatuje: „ETF indexové fondy v súčasnosti predstavujú najkomplexnejšie riešenie pre bežného investora, ktorý má záujem dosahovať zaujímavý výnos za rozumnú cenu. V závislosti od indexu, ktorý kopíruje, rozkladá riziko do desiatok až stoviek svetových spoločností, ktorých produkty a služby všetci dennodenne využívame. Tento typ fondov je veľmi transparentný a v závislosti od obchodníka, cez ktorého doň investujete, ponúka moderný a prehľadný klientský prístup.“

Typy ETF fondov

ETF fondy sa delia na rôzne typy podľa toho, do akých aktív investujú. Pri investovaní si môžete vybrať z nasledujúcich najviac preferovaných typov:

Indexové (akciové) ETF fondy: Tieto ETF fondy sledujú špecifické trhové indexy ako je napríklad S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average a ďalšie. Investori môžu prostredníctvom indexových fondov získať expozíciu k širokému trhu alebo konkrétnym sektorom. Keď cena akcií klesá, klesá tiež fond a naopak. Ide o najviac obľúbený typ ETF fondov.

Sektorové ETF fondy: Fondy zamerané na špecifické sektory trhu ako sú napríklad technologický sektor, energetický sektor, finančný sektor a ďalšie. Poskytujú investičnú expozíciu len vo vybraných odvetviach trhu.

Komoditné ETF fondy: Fondy investujú do surovín a komodít ako sú zlato, striebro, ropa, zemný plyn a ďalšie. Poskytujú investorom možnosť investovať do týchto komodít bez potreby fyzického vlastnenia suroviny. Investor v budúcnosti môže danú surovinu nakupovať za výhodnejšie ceny.

Alternatívne ETF fondy: Alternatívne fondy poskytujú expozíciu k alternatívnym aktívam, ako sú hedgeové fondy, private equity, realitné investície a ďalšie. Poskytujú investičné príležitosti mimo tradičných akcií a dlhopisov.

Dlhopisové ETF fondy: Z hľadiska stability ide o najmenej rizikové fondy, majú však nízku likviditu. Investujú do rozmanitých podnikov a firiem, u ktorých kopírujú ich vývoj.

Ako začať investovať do ETF fondov

Investovať do ETF fondov môžete jednorazovým vkladom alebo pravidelným investovaním. Pravidelné investovanie formou vkladov každý mesiac je obľúbenou možnosťou sporenia, napríklad na dôchodok alebo ako sporenie pre deti. Vďaka vysokým výnosom sa vaše peniaze budú zhodnocovať a ich hodnota kvôli inflácii neklesne. Pozor však na to, že ide o dlhodobé zhodnocovanie peňazí. Ak chcete svoje peniaze investovať krátkodobo, zvoľte iné spôsoby. Pre minimalizovanie rizika, rozložte svoju investíciu do viacerých možností.

Investovať do ETF fondov môžete prostredníctvom brokera, obchodníka s cennými papiermi alebo cez bankovú inštitúciu.

Investovanie cez brokera je náročnejšie na skúsenosti a čas. Taktiež počiatočné vklady bývajú oveľa vyššie. Cez brokera investujú do ETF fondov len skúsenejší investori, ktorí dokážu zhodnotiť rizikovosť svojej investície.

Investovanie do ETF fondov cez obchodníka s cennými papiermi je spojené s menším rizikom, ale je potrebné si overiť, či je obchodník zaregistrovaný v garančnom fonde. Výhodou je nízka vstupná investícia a možnosti rozloženia peňazí do rôznych ETF fondov.

Tretia možnosť investovania cez banku sa zdá byť pohodlná, no má svoje riziká. Rozumné je si preveriť, do akých fondov banka investuje. Vyhnete sa tak nepríjemnému prekvapeniu, ak daný fond podlieha zdaňovaniu ziskov. Niektoré banky nepredávajú ETF fondy, ale len fondy fondov, čo je pre klienta spojené s vyššími poplatkami.

