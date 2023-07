Do tretieho dôchodkového piliera v prvom polroku tohto roka vstúpili desaťtisíce ľudí

Do tretieho dôchodkového piliera v prvom polroku tohto roka vstúpilo 47,8 tisíca ľudí. Medziročne to bolo takmer o tri percentá viac.

Išlo najmä o ľudí vo veku od 30 do 49 rokov. Sú to väčšinou zamestnanci s príjmom, ktorý im umožňuje pravidelne investovať do svojho dôchodkového sporenia.

Rastie však podiel nových účastníkov vo veku od 20 do 29 rokov. V tlačovej správe o tom informovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností.

Robustný a výkonný tretí pilier

Zamestnávatelia prispeli bezmála polovici účastníkov a priemerná výška príspevku bola viac ako 37 eur mesačne.

„Záujem o doplnkové dôchodkové sporenie rastie vo všetkých vekových skupinách, čo je pozitívnym signálom pre budovanie robustného a výkonného tretieho piliera,“ uviedol prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS) Martin Višňovský.

Finančné trhy sa v uplynulých mesiacoch dostávajú opäť do pozitívnych čísiel. Návrat k optimizmu signalizujú hlavne indexové fondy, ktoré za prvý polrok tohto roka priniesli zhodnotenie viac ako 10 percent. V tejto súvislosti šéf ADDS pripomína, že tretí pilier je finančný produkt založený na dlhodobé sporenie a fondy nemôžeme posudzovať z krátkodobého hľadiska.

Nevyužitý potenciál

Aj keď tretí pilier kontinuálne rastie, správcovia úspor hovoria o tom, že má ešte stále nevyužitý potenciál. Rovnako je tu významná úloha štátu, ktorý by mal vytvárať motivačné prostredie občanov v budovaní trojpilierového dôchodku, či už cez daňové úľavy účastníkov, ako aj podporou zamestnávateľov.

V treťom pilieri malo k 30. júnu tohto roka aktívnu zmluvu viac ako 971-tisíc účastníkov, hodnota majetku sporiteľov presahuje 3,2 miliardy eur. Vo výplatnej fáze je viac ako 28-tisíc ľudí, ktorí za prvý polrok dostali dávky v sume 80 miliónov eur. V uplynulých rokoch vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti klientom dôchodky vo výške skoro 2 miliardy eur.

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení je možné uzatvoriť od veku 18 rokov, výška príspevkov je dobrovoľná. Zamestnávatelia môžu zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.