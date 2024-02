Do fondov či akcií investujú aj ženy. Odlišujú sa ženy investorky od mužov investorov?

Dnešné aktívne ženy túžia byť finančne zabezpečené a oveľa viac sa zapájajú do finančného chodu domácnosti. Potvrdzujú to aj štatistiky. V generácii žien narodených v rokoch 1946 až 1964 sa iba 40 % žien považuje za sebestačné vo finančných rozhodnutiach. Z generácie mileniálok alebo generácie Y narodených v rokoch 1980 až 1995 je to už 70 %.

Počet ženských investoriek aj preto vo svete zo dňa na deň stúpa a stúpa aj hodnota ich investičných účtov. Podľa štúdie McKinsey z roku 2020 sa do konca roka 2030 presunie do rúk ženských investoriek až 30 biliónov amerických dolárov. Trendom je aj postupný nárast počtu žien wealth manažérok, ktoré investorkám pomáhajú v zveľaďovaní ich majetku.

Životné ciele

Ako konštatuje obchodná riaditeľka Across Private Investments Jana Holíková, ženy investorky sa zameriavajú na dlhodobejšie ciele, ktoré obvykle spájajú so životnou udalosťou, napríklad školné pre dieťa, nové bývanie alebo rezerva na dôchodok. Taktiež sú podľa jej vyjadrení konzervatívnejšie, vyberajú si skôr tradičné typy investícií s nižšou mierou rizika.

Zároveň sa neboja poradiť sa a dôverujú odborníkom. No investičný konzultant či konzultantka im musí aj osobnostne „sedieť“. Taktiež majú menej času venovať sa finančným rozhodnutiam, ale chcú byť viac informované.

„Na základe týchto charakteristík, ktoré sme z našej dennej praxe vypozorovali, odporúčame ženám investorkám, aby investovali pravidelne a dlhodobo. Ideálne s pomocou odborníkov,“ povedala Holíková.

Aký je ideálny začiatok investovania pre ženy ?

„Na začiatok odporúčame zriadenie investičného sporenia vo forme pravidelného investovania. Ide o dlhodobé investovanie do globálnych akcií prostredníctvom indexových fondov s cieľom vytvoriť si rezervu na dôchodok, na vzdelanie detí alebo finančnú rezervu ako alternatívny zdroj príjmu,“ radí Holíková.

Sleduje podľa nej dlhodobý cieľ, ako napríklad školné pre dieťa na kvalitnej strednej či vysokej škole, zároveň nevystavuje riziku, že klientka investuje v nesprávny čas, rozdeľuje investíciu v čase.

Je veľmi dôležité podľa odborníčky si už na začiatku zvážiť niekoľko zásadných vecí. Teda koľko peňazí chcete investovať, aký je časový horizont, na koľko rokov chcete investovať, aký očakávate výnos, čo má byť tá finálna suma a cieľ. Takisto je veľmi dôležité, aby ste si zvážili aj to, aké riziká chcete podstupovať. Či a nakoľko je ochota v nejakom čase akceptovať aj dočasnú stratu.

A podľa toho vyjde rizikový investičný profil, ktorý môže byť od veľmi konzervatívneho po veľmi dynamický. Väčšina ľudí sa nachádza podľa odborníčky niekde medzi týmito dvomi extrémami.

Muži investujú viac

To, že sa ženy zaujímajú o investovanie, ukázal aj prieskum investičnej spoločnosti Amundi uskutočneného v spolupráci s výskumnou agentúrou Stem/Mark v októbri 2023. Vyjadrilo sa tak 49 % respondentiek. Avšak v porovnaní s mužskou časťou populácie je to o 13 bodov menej.

Celých 92 percent Sloveniek investuje pravidelne a inklinujú k menej rizikovým investíciám, predovšetkým do podielových fondov, do ktorých investuje 44 percent žien. Sedemdesiatštyri percent slovenských žien najčastejšie investuje do 2 000 eur ročne, čo je v priemere viac ako 166 eur každý mesiac.

Napriek tomu ženy preinvestujú v priemere o 400 eur ročne menej ako muži. Ženy najčastejšie zverujú svoje investície bankovým odborníkom, prípadne investičným spoločnostiam. Oproti mužom avšak k investovaniu menej používajú bankové alebo nebankové aplikácie. Pri výbere konkrétneho typu investície je pre ženy najdôležitejším kritériom úroveň rizika, nasleduje likvidita, výška poplatkov a rizikovosť.

Platové rozdiely

Z prieskumu 2muse pre 365.bank však vyplynulo, že ženy zarábajú menej ako muži na rovnakých pozíciách a navyše majú strach vypýtať si vyšší plat. Na obavy žien vplýva pritom niekoľko faktorov. Jedným z nich je aj stereotypné vnímanie postavenia mužov a žien v spoločnosti. Napriek tomu, že sa čoraz viac otcov zapája do činností, stále je toho viac na ženách.

„Aj z tohto dôvodu sú veľakrát nútené pracovať na nižších pozíciách a majú obavy vypýtať si viac. Napriek množstvu mimopracovných povinností však zvládajú ženy svoju náplň práce rovnako dobre a v rovnakom objeme ako muži,“ hovorí personálna riaditeľka v 365.bank Soňa Sochová.

Stále teda existuje nerovnováha medzi pohlaviami, a to tak v oblasti platov ako aj v oblasti investovania. No stúpa záujem žien o finančné vzdelávanie a investovanie do akcií, fondov, nehnuteľností a iných aktív.