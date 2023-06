Do druhého piliera vstupujú mladí ľudia už automaticky, na zvolenie DSS majú určitú lehotu

Sociálna poisťovňa začala s distribúciou informačných listov o povinnom vstupe do druhého piliera. Tí prvopoistenci, ktorých sa táto nová povinnosť týka a vstúpili do systému sociálneho poistenia po 1. máji tohto roka, dostanú rozhodnutie poštou alebo do eSchránky. Za máj táto povinnosť vznikla takmer 4,5 tisíca poistencom.

Voľba dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa.

Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v druhom pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť, prípadne DSS zmeniť. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Poisťovňa zasiela listy

Informačný list o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zasiela Sociálna poisťovňa listovou zásielkou na adresu trvalého bydliska prvopoistenca, resp. na jeho korešpondenčnú adresu alebo do eSchránky.

Informačný list bude Sociálna poisťovňa posielať každý mesiac vždy novým prvopoistencom, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie v predchádzajúcom mesiaci.