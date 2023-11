Burzy v Ázii oslabili, Čína očakáva väčšiu vládnu podporu pre dlhovo zaťažených developerov

Ázijské akciové trhy v piatok zväčša oslabili. Čínske akcie klesli po nedávnych ziskoch poháňaných očakávaniami väčšej vládnej podpory pre dlhovo zaťažených developerov.

Akcie Country Garden, jednej z najväčších developerských spoločností, klesli o 7,6 percenta po tom, čo deň predtým získali 16 percent. Čínsky akciový index Shanghai Composite sa znížil o 0,7 percenta a hongkonský Hang Seng si odpísal 1,8 percenta.

Tokijský index Nikkei 225 si naopak pripísal 0,5 percenta, keď Japonsko oznámilo, že jeho spotrebiteľská inflácia vzrástla po prvý raz za štyri mesiace s výrazným nárastom cien potravín a hotelových cien, keďže cestovný ruch prudko vzrástol.

Index spotrebiteľských cien vzrástol v októbri medziročne o 3,3 percenta, zatiaľ čo v septembri to boli 3 percentá. Je to pritom trend, ktorý je v rozpore s prognózami Bank of Japan o znížení cenových tlakov ku koncu roka. Juhokórejský index Kospi si v piatok pohoršil o 0,7 percenta.