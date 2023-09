Bankový účet zadarmo. Sci-fi alebo realita?

Na trhu existuje možnosť mať v banke bezplatný účet, no treba na to väčšinou splniť rôzne podmienky. Jedna z tých častých je, že je potrebné mať na bankovom účte aj úspory. Banky zároveň chcú, aby klient svoj účet aktívne používal. Čo znamená, že mu na účet chodí pravidelný príjem a ten míňa prostredníctvom platobnej karty alebo trvalých príkazov.

Ako uvádza Iveta Hudáková z Finančného kompasu, za niektoré bankové účty si klient zaplatí mesačne aj 12 eur. Sú banky, ktoré majú v ponuke účet zadarmo bez podmienok, alebo len na určitú dobu, ak si napríklad otvorí spotrebiteľ účet online, alebo prejde z jednej banky do druhej. Po uplynutí danej doby klientovi banka poplatok začne účtovať. Ak niekto chce mať účet aj naďalej bez poplatku, musí splniť podmienky, ktoré si banka určí.

Banky, ktoré ponúkajú účet zadarmo bez podmienok:

ČSOB – Smart Účet.

– Smart Účet. 365.bank – Účet zadarmo.

– Účet zadarmo. mBank – mKonto.

– mKonto. Fio banka – Osobný účet Fio.

Aké podmienky je nutné v jednotlivých bankách splniť na to, aby bol účet bez poplatku?

Slovenská sporiteľňa

Space účet – mesačný poplatok 6 eur.

Nový Osobný účet cez mobilnú apku George na 12 mesiacov bez poplatku.

100-percentná zľava z mesačného poplatku:

za platby kartou vo výške minimálne 250 eur u obchodníkov v SR a v zahraničí v obchodoch, na internete, prostredníctvom Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay a súčasne

za 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, splátka úveru, bez prevodov medzi účtami klienta) alebo

za zainvestované alebo nasporené financie v banke vo výške aspoň 15-tisíc eur alebo

za aktívne využívanie platobnej karty vydanej k podnikateľskému účtu.

Tatra banka

Účet pre modrú planétu – mesačný poplatok 7 eur.

Účet pre modrú planétu bez poplatku na 12 mesiacov a 10 % späť z platieb kartou.

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 7 eur:

deťom do 15 rokov,

študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku,

študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke, predložené potvrdenie o návšteve školy,

ak klient využije produkty a služby aspoň z troch produktových kategórií.

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 4 eurá:

pre mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, zľavu banka poskytne od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 7-eurovú zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby,

ak klient využije produkty a služby aspoň z dvoch produktových kategórií.

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 3 eurá:

pre mladého klienta vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku, ak klient využije produkty a služby aspoň z jednej produktovej kategórie.

Zľava z poplatku za vedenie účtu vo výške 2 eurá:

ak klient využije produkty a služby aspoň z jednej produktovej kategórie.

V rámci produktovej kategórie sa rozumie: spotrebiteľský úver, úver na bývanie, investičné sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie, kreditné karty, cestovné poistenie, poistenie majetku, poistenie splácania úveru, celoživotné poistenie, úrazové poistenie, životné poistenie, investície v Tatra Asset Management, cenné papiere, podnikateľské účty.

ČSOB

Účet Pohoda – mesačný poplatok 6 eur.

50-percentná zľava z poplatku za vedenie balíka služieb v prípade splnenia podmienok:

Ak kreditný obrat na účte bol minimálne 300 eur v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)

a súčasne sa uskutočnia aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov),

a súčasne sa uskutoční mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci

alebo priemerný mesačný stav úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol minimálne 20-tisíc eur,

alebo je klient konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

100-percentná zľava z poplatku za vedenie balíka služieb kombináciou minimálne dvoch 50-percentných zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

UniCredit Bank

Účet TOP – mesačný poplatok 12 eur.

100-percentná zľava z poplatku za balík v prípade, že na účet príde mesačne aspoň 1 500 eur, alebo suma vkladov a investícií v banke je 45-tisíc eur.

VÚB

VÚB Účet – mesačný poplatok 6 eur.

Bezplatné vedenie účtu na 12 mesiacov pri založení účtu online.

50-percentná zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň dvoch z vybraných produktov banky, aspoň 1-krát za mesiac je využitá služba internet banking alebo mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je minimálne 700 eur.

100-percentná zľava z poplatku za účet je pri využití aspoň troch z vybraných produktov banky, aspoň 1-krát za mesiac využiť službu internet banking alebo mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je minimálne 700 eur.

Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:

čerpané spotrebné úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii),

čerpané hypotekárne úvery (klient nesmie byť v sledovanom období v delikvencii),

kreditná karta, minimálne 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou,

sporiaci účet alebo VÚB Asset Management Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť minimálne 50 eur mesačne),

priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v eurách a cudzej mene) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB Asset Management a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je minimálne 10-tisíc eur,

La Vita – vlastníctvo aktívneho životného poistenia.

365.bank

Účet Plus – mesačný poplatok 5,9 eura.

Ak klient účet celý mesiac nevyužíva, poplatok za vedenie účtu má klient odpustený.

Prima banka

Osobný účet – mesačný poplatok 4,9 eura.

Odmena za platbu mobilom alebo platobnou kartou vydanou k osobnému účtu; odmena vo výške 0,25 % alebo 0,50 % zo zaplatenej sumy mobilom, resp. kartou, maximálne do výšky mesačného poplatku za vedenie účtu.

100-percentná zľava z poplatku za vedenie účtu je vrátená v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 15-tisíc eur.

Raiffeisen Bank

Parádny účet – mesačný poplatok 5,5 eura.

100-percentnú zľavu z poplatku banka poskytne, ak na účet je zaslaný kredit najmenej vo výške 400 eur a zároveň si klient nastaví inkaso napríklad za plyn alebo telefón a inkaso sa zrealizuje.

50-percentná zľava, ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok.

Poštová banka

Užitočný účet – mesačný poplatok 5,9 eura.

100-percentnú zľavu z poplatku za vedenie účtu je možné získať, ak priemerný denný zostatok na účtoch a vkladových produktoch klienta v banke za mesiac presiahne 20-tisíc eur.

Sú aj ďalšie poplatky

Mesačný poplatok za vedenie účtu – to je prvé, čo väčšinu ľudí zaujíma, ak si chcú otvoriť účet v banke. Avšak podľa Hudákovej je aj množstvo ďalších poplatkov, ktoré si bežne človek neuvedomuje.

„Najvyššie poplatky spojené s vedením účtu tvoria práve vedľajšie poplatky, ako napríklad hotovostné transakcie, zadávanie trvalých príkazov alebo inkás v pobočke, výbery z cudzích bankomatov, vystavenie potvrdení, zasielanie výpisu z účtu poštou, urgentné platby, pričom niektoré banky ich majú v cene balíka, poplatky za vydanie platobnej karty alebo platby v cudzej mene a podobne,“ vymenúva Hudáková.

Pri výbere účtu by si klient mal podľa Hudákovej pozrieť služby, ktoré využíva a ktoré nie. Dôležitý je kvalitný internet banking a mobilná aplikácia banky. Čím viac vybavíte potrebné veci cez mobilnú aplikáciu, tým menej času strávite chodením do banky a, samozrejme, ušetríte peniaze, ktoré viete využiť užitočnejšie. Viete si zadať trvalé príkazy a inkasá, zmeniť PIN ku karte, preúčtovávať peniaze a pod. Výhodou je vyžiadanie platby cez payme alebo zaslanie QR kódu na úhradu platby alebo možnosť vyberať hotovosť z bankomatu mobilom.

Ušetriť a sporiť

Tie peniaze, ktoré by klient zaplatil na bankových poplatkoch, môže použiť napríklad na sporenie. Za niekoľko rokov to môže byť slušná suma. Netreba totiž očakávať, že banky svoje poplatky budú znižovať. Ak nás doposiaľ bankový účet stál mesačne napríklad 5 eur, pri získaní toho bezplatného tak ušetríme každoročne 60 eur.

Viaceré prieskumy už ukázali, že väčšina ľudí by uvažovala nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Avšak, ako pri každom podnikaní, a teda aj v tomto prípade platí, že banky nie sú charita. Banky sú navyše zaťažené viacerými regulačnými obmedzeniami a opatreniami, a to si vyžaduje náklady.

Niektorí ľudia nedôverujú internetovým bankám. Zdôvodňujú to tým, že nemajú kamenné pobočky. Avšak bankám s kamennými pobočkami vyčítajú vysoké poplatky. Pobočka niečo stojí, rovnako ako personál v nich.