Americké akciové trhy v piatok uzavreli zmiešane

Náladu investorov zhoršovalo pokračovanie núdzového režimu verejných financií USA aj obavy z cenovej bubliny akcií spojených s umelou inteligenciou.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Svet Aktuality

Americké akciové trhy v piatok uzavreli zmiešane. Dlhotrvajúci núdzový režim amerických verejných financií čiže takzvaný shutdown negatívne ovplyvnil náladu investorov. K tomu sa pridružili obavy z cenovej bubliny akcií  firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie.

V závere obchodovania však Wall Street podporila revidovaná ponuka lídra demokratov v Senáte Charlesa Schumera na ukončenie shutdownu.

Index Dow Jones si prilepšil o 0,2 percenta na 46 987,10 bodu a index S&P 500 stúpol 0,1 percenta na 6 728,80 bodu. Technologický Nasdaq sa však oslabil 0,2 percenta na 23 004,54 bodu.

Okruhy tém: Americký akciový trh
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk