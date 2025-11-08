Americké akciové trhy v piatok uzavreli zmiešane. Dlhotrvajúci núdzový režim amerických verejných financií čiže takzvaný shutdown negatívne ovplyvnil náladu investorov. K tomu sa pridružili obavy z cenovej bubliny akcií firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie.
V závere obchodovania však Wall Street podporila revidovaná ponuka lídra demokratov v Senáte Charlesa Schumera na ukončenie shutdownu.
Index Dow Jones si prilepšil o 0,2 percenta na 46 987,10 bodu a index S&P 500 stúpol 0,1 percenta na 6 728,80 bodu. Technologický Nasdaq sa však oslabil 0,2 percenta na 23 004,54 bodu.