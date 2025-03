Americké akciové trhy pre obavy z ciel prudko klesli

Akcie na Wall Street v piatok prudko klesli. Všetky tri hlavné indexy skončili deň výrazne nižšie vzhľadom na očakávanie novej vlny ciel, ktorú americký prezident Donald Trump ohlásil na budúci týždeň.

Priemyselný index Dow Jones klesol o 1,7 percenta na 41 583,90 bodu. Index S&P 500 stratil 2 percentá a uzavrel na úrovni 5 580,94 bodu. Technologicky Nasdaq si pohoršil o 2,7 percenta na 17 322,99 bodu.

Vládne obava, že americké recipročné clá spôsobia spomalenie ekonomiky, povedal Adam Sarhan zo spoločnosti 50 Park Investments. „Všeobecne to poškodí zisky,“ varoval Sarhan. Dodal, že iné krajiny by mohli by prijať odvetné opatrenia. „To by mohlo viesť ku globálnej recesii alebo globálnemu ekonomickému spomaleniu,“ povedal.