Akú hypotéku si môžem dovoliť?

Po dvoch rokoch výrazných rastov úrokov na hypotékach začali sadzby klesať. Zatiaľ však len veľmi opatrne a tak sa mnohí Slováci stále pýtajú, akú hypotéku si môžu dovoliť. A či tá výška bude stačiť na kúpu svojho vysnívaného bývania. Vyzerá to totiž tak, že ceny nehnuteľností dosiahli svoje dno a domy aj byty začnú pomaličky opäť dražieť.

Po dvoch rokoch výrazných rastov úrokov na hypotékach začali sadzby klesať. Zatiaľ však len veľmi opatrne a tak sa mnohí Slováci stále pýtajú, akú hypotéku si môžu dovoliť. A či tá výška bude stačiť na kúpu svojho vysnívaného bývania. Vyzerá to totiž tak, že ceny nehnuteľností dosiahli svoje dno a domy aj byty začnú pomaličky opäť dražieť.

Za dva roky zdražovanie úverov na bývanie vzrástli úroky o takmer 400 %. Kým začiatkom roka 2022 sa sadzby hýbali v priemere vo výške okolo 1 % ročne, v roku 2024 sa priblížili k úrovni 5 %. Aktuálne hypotéky klesajú k štyrom percentám, ich ďalšie zlacňovanie je však na Slovensku otázne. Očakávate, že vaša nová hypotéka bude s úrokom výrazne nižším, ako je tomu dnes? Vzhľadom k rastu cien nehnuteľností sa to nemusí oplatiť.

V dnešnom článku prezradíme, prečo nie je refinancovanie hypotéky v súčasnosti príliš výhodné, na čo slúži hypokalkulačka aj ktoré parametre skúma banka pri žiadosti o hypotekárny úver.

Inflácia klesá, ECB znižuje úrokové sadzby

Cieľom Európskej centrálnej banky je dostať infláciu v eurozóne na úroveň 2 %. Nakoľko sme na dobrej ceste k splneniu tohto cieľa, ECB pomaličky znižuje úrokové sadzby. Toto zníženie by sa malo premietnuť aj do výšky úrokových sadzieb komerčných úverov. A hypotéka by nemala byť výnimkou.

Lenže, na Slovensku je situácia na trhu veľmi nejasná. Čaká sa, ktoré opatrenia budú v rámci konsolidačného balíčka nakoniec schválené aj aký vplyv budú mať na infláciu. Očakáva sa, že, žiaľ, bude opäť narastať. A tak je možné, že sadzby úverov na bývanie budú klesať len veľmi mierne, ak vôbec. Možné tiež je, že v priebehu budúceho roka dokonca hypotéky opäť zdražejú. Ak plánujete kúpu domu alebo bytu a budete potrebovať externé financovanie, odporúčame so žiadosťou neotáľať.

Vypočítajte si orientačnú výšku splátky hypotéky

Hypotéka a jej výška, ktorú vám banka schváli, závisia od viacerých faktorov. Určiť presnú sumu bez toho, aby ste sa poradili s bankovým poradcom, nie je možné. Existuje však niekoľko spôsobov, ako získať približnú predstavu:

1. Hypotekárna kalkulačka

Väčšina bánk a vybrané nezávislé finančné portály ponúkajú na svojich webových stránkach hypotekárne kalkulačky. Stačí zadať svoje príjmy, výdavky, existujúce záväzky, dobu splatnosti a hodnotu nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť. Hypokalkulačka vám ale poskytne len orientačnú výšku hypotéky aj mesačných splátok. Presnú sumu vám určí až banka po dôkladnom posúdení vašej žiadosti.

2. Kontaktovanie banky

Bežným spôsobom ako zistiť, akú výšku hypotéky si môžete dovoliť, je návšteva banky. Zodpovedný hypotekárny poradca vám poskytne podrobné informácie o vašich možnostiach a zodpovie všetky vaše otázky. Na základe získaných informácií sa môžete rozhodnúť, či v banke rovno aj požiadate o hypotéku.

Čo ovplyvňuje výšku hypotéky?

Či bude vaša žiadosť akceptovaná a či vám bude hypotéka schválená, prípadne, v akej výške vám ju banka ponúkne, závisí od viacerých faktorov. Jedným z najdôležitejších faktorov je čistý príjem žiadateľov a zároveň ich výdavky – počet vyživovaných detí, iné úvery (je potrebné si uvedomiť, že aj kreditnú kartu posudzujú banky ako úver), ďalšie záväzky, ako napríklad alimenty či zrážky zo mzdy. Výšku hypotéky ovplyvňuje tiež hodnota nehnuteľnosti – hypotéka sa zvyčajne poskytuje vo výške určitého percenta z hodnoty nehnuteľnosti.

Je však potrebné dodať, že každá banka má svoje vlastné podmienky a kritériá a zároveň, podmienky poskytovania hypoték sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej situácie na trhu.

Refinancovanie hypotéky bolo výhodné, keď boli nízke úrokové sadzby

Podľa analytikov nemožno počítať s tým, že budú úrokové sadzby niekedy na takej úrovni, ako boli pred rokom 2022. Vtedy, keď sa dala hypotéka zohnať za úrok nižší ako 1 %, bolo refinancovanie hypotéky mimoriadne výhodným spôsobom, ako si znížiť splátku hypotéky a tiež ako znížiť jej preplatenie. Bolo to z dôvodu, že väčšina klientov mala svoje pôvodné hypotéky s úrokmi výrazne vyššími. Dnes je situácia opačná. Fixačné obdobia končia klientom, ktorí mali svoje úvery na bývanie s oveľa nižšími sadzbami ako sú teraz. Im sa po konci fixačného obdobia úrok zvýši a počítať tak musia aj so zvýšením splátky. Refinancovanie hypotéky tak nepripadá do úvahy. Splátku si však môžete znížiť refinancovaním iných úverov, respektíve ich zlúčením do jedného úveru. Tomuto procesu sa hovorí konsolidácia a väčšinou ide o zlúčenie spotrebných úverov či dlžôb na kreditných kartách do hypotekárneho. Hypotéka má stále nižší úrok a predovšetkým dlhšiu splatnosť, vďaka čomu môže byť vaša celková splátka nižšia v porovnaní so súčtom všetkých splátok na všetkých súčasných úveroch.

Zlúčenie úverov ponúka svojím klientom aj mBank. Ak si do nej prenesiete vaše úvery, môžu vám vaše aktuálne úrokové sadzby znížiť až o dve percentá ročne, čo vám v konečnom dôsledku môže pomôcť aj k tomu, aby ste získali vyššiu hypotéku.

Informačný servis