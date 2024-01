Akciový trh USA opäť uzavrel so stratami, schladili sa aj nádeje na skoré zníženie úrokov

Americký akciový trh v stredu opäť uzavrel so stratami. Správa o vývoji amerických maloobchodných tržieb ukázala, že v decembri boli silnejšie ako ekonómovia očakávali. To oslabilo nádeje, že úrokové sadzby budú onedlho nižšie. Silný maloobchod je síce dobrou správou, ale zároveň by mohol nahor tlačiť infláciu.

Nedarilo sa ani malým firmám

Výnosy z desaťročných amerických vládnych dlhopisov sa zvýšili na 4,10 percenta z úrovne 4,06 percenta. Vyššie výnosy pritom zmenšujú ochotu investorov platiť vysoké ceny za akcie.

Index S&P 500 klesol o 0,6 percenta na 4 739,21 bodu. Priemyselný index Dow Jones si odpísal 0,3 percenta a uzavrel na úrovni 37 266,67 bodu. Technologický Nasdaq si pohoršil o 0,6 percenta na 14 855,62 bodu. Nedarilo sa ani akciám malých firiem a index menších spoločností Russell 2000 oslabil o 0,7 percenta na 1 913,17 bodu.

Trhy v Ázii väčšinou stúpli

Väčšina ázijských akciových trhov však vo štvrtok stúpla. Hlavný japonský index Nikkei 225 síce klesol o necelých 0,1 percenta, ale juhokórejský Kospi vzrástol o 0,2 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng si pripísal 0,8 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite získal 0,4 percenta.