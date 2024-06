Ak ste nepodali daňové priznanie do marca, musíte tak urobiť do 1. júla

Daňovníci, ktorí nepodali daňové priznanie (DP) do konca marca, ale predĺžili si lehotu o tri mesiace, si musia splniť povinnosť do 1. júla. Na prvý deň v júli sa termín posúva, keďže 30. júna vychádza na nedeľu.

„Opätovné predĺženie lehoty na podanie DP už nie je možné. DP je potrebné nielen podať, ale aj zaplatiť daň,“ informovala hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.

Zdaniteľné príjmy zo zahraničných zdrojov

Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2023 na dani z príjmov doteraz od daňovníkov vyše jeden milión daňových priznaní. Ďalších viac ako 290 tisíc daňovníkov s predĺženou lehotou na podanie DP čaká táto zákonná povinnosť do konca mesiaca.

V prípade, že má daňovník zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a podal si do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP, mohol si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, to znamená do konca septembra tohto roku.

Splnenie všetkých podmienok

Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na podanie DP do 30. júna, vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 10. augusta 2024. Tí, ktorí si predĺžili lehotu na podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v riadnom DP podanom v predĺženej lehote.

Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov po predĺženej lehote na podanie DP. Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach.