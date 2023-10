Ak sa niekto rozhodne zrušiť PZP nezaplatením poistného, mal by si dať pozor

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla. Poistenie sa uzatvára zvyčajne na jeden rok. Desať týždňov pred jeho ukončením by mal klient dostať zo svojej poisťovne list, ktorým ho poisťovňa upozorní na blížiaci sa koniec platnosti poistnej zmluvy.

Výpoveď poistnej zmluvy je možné podať z akéhokoľvek dôvodu najneskôr šesť týždňov pred jeho ukončením. V opačnom prípade bude potrebné počkať si ďalší rok.

No ak niekto nestihne doručiť výpoveď poistenia v uvedenom časovom termíne a rozhodne sa, že ho zruší tak, že jednoducho ďalšiu platbu poistného nezaplatí, mal by si dať pozor. Nie je to až tak jednoduché.

Lehota po splatnosti

Ako povedala riaditeľa Slovenskej akadémie poisťovníctva Eva Stoklásová, mnohí majú zafixované, že PZP stačí neuhradiť a mesiac po splatnosti zanikne. No myslieť si to je podľa nej chyba.

Zákon hovorí, že túto lehotu je možné v poistnej zmluve predĺžiť a v praxi sa tak aj deje. „Sú poisťovne, ktoré majú túto lehotu predĺženú na 45 dní od splatnosti, prípadne až na plné tri mesiace od splatnosti,“ uvádza odborníčka na poistenie.

Zmluvy z polročným platením

Zo zákonného ustanovenia vyplýva, že PZP má zaniknúť v prípade, ak nie je poistné uhradené, v lehote mesiac po splatnosti. „To je síce pravda, ale v praxi sa opäť stretávame s doplňujúcimi ustanoveniami ukotvenými priamo v poistných podmienkach, ktoré hovoria o zmluvách s polročnou frekvenciou platenia,“ upozorňuje Stoklásová.

V ich prípade sa ustanovenie modifikovalo tak, že ak sa dohodlo platenie poistného v splátkach, lehota na zánik poistnej zmluvy sa počíta od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného.

Teda zatiaľ čo PZP s ročnou frekvenciou platenia by po nezaplatení skutočne zaniklo uplynutím mesiaca od splatnosti, tak PZP s kvartálnou alebo polročnou frekvenciou platenia by zaniklo uplynutím lehoty mesiac, ale až od poslednej splátky poistného. Teda ukončením desiateho mesiaca u kvartálne platených PZP alebo siedmeho mesiaca u polročne platených PZP.

„Táto definícia sa netýka všetkých PZP a dokonca sa stretávame s rôznym znením v rôznom čase. Vždy si však túto skutočnosť v poistných podmienkach radšej overte,“ radí odborníčka.

Zmluva aktívna, no nekryje až tak

Ak sa aj niekto rozhodne, že PZP ukončí neplatením, začiatok nového PZP by nemal posúvať. Musí začínať v rovnaký deň, ako je výročie pôvodnej zmluvy. Dôvodom je nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti.

V prípade, ak bolo PZP aktívne, no v čase vzniku poistnej udalosti neuhradené, poisťovateľ poškodené odškodní a nároky mu vyplní. No voči vinníkovi má nárok na náhradu toho, čo za neho tento poisťovateľ plnil.

Rozhodujúca je cena

Viaceré prieskumy ukazujú, že vodiči si vyberajú povinnú poistku svojho vozidla takmer výhradne podľa ceny a poistné krytie či pripoistenia pre nich nie sú až také dôležité. Avšak podľa vyjadrení spoločnosti FinGO.sk je to chyba.

Cena PZP je síce nepochybne dôležitá, ale je dôležité si všímať aj benefity poisťovní a rozsah asistenčných služieb. Tieto aspekty môžu pri poistnej udalosti v konečnom dôsledku PZP výrazne predražiť.

Z prieskumu FinGO.sk vyplýva, že medzi najpopulárnejšie pripoistenia k PZP patrí stret so zverou, čelné sklo a živel. Každé z nich stojí pár desiatok eur ročne. Dokážu však motoristovi ušetriť náklady na škody niekedy aj vo výške tisícov eur. Podľa slovenských štatistík z roku 2020, až 250-tisíc vozidiel vtedy nemalo uzatvorené PZP.