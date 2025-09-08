Vodiča osobného vozidla po zrážke s autobusom v Hlovocvi museli s vážnymi zraneniami transportovať vrtuľníkom – FOTO

Pri zrážke osobného auta Ford a autobusu na ceste II/507 medzi Bojničkami a Hlohovcom utrpel vážne zranenia vodič Fordu. Z miesta nehody ho do nemocnice s vážnymi zraneniami transportovali leteckí záchranári. V autobuse sa podľa polície ľahko zranili dvaja ľudia.
K zrážke došlo podľa polície v pondelok popoludní po tom, ako osobné auto z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismernej časti vozovky. Vodič autobusu vykonal dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu vodič Fordu, budú zisťovať odberom krvi.
Policajti museli cestu, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody budú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.