Vo Vysokých Tatrách spojili lyžovanie a golf. Preteky priniesli Žampa a Sabbatini

Napriek vysokým teplotám si ľudia vo Vysokých Tatrách ešte minulý týždeň užívali skvelú lyžovačku. Golfové ihrisko v rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici už bolo zároveň zelené a pripravené na hru. Presne takéto podmienky si priali organizátori podujatia, ktoré spája zjazdové lyžovanie a golf.

Ako napovedá aj samotný názov pretekov – Žampa & Sabbatini SKI & GOLF, jeho organizátormi sa stali aktuálne najlepší slovenský pretekár v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa a strieborný medailista v golfe na Letných olympijských hrách 2020 v Tokiu Rory Sabbatini. Pomocnú ruku priložila aj skúsená organizátorka prvých desiatich ročníkov podujatia, Danka Velecká. Do Vysokých Tatier prišlo viac ako štyridsať účastníkov všetkých vekových kategórii, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska a Holandska.

Najskôr na svahu, potom na trávniku

Obrovský slalom vo Furkotskej doline absolvovali pretekári v prvý deň konania pretekov v dvoch kolách. Rozhodujúci bol najlepší čas, ktorý sa podľa pravidiel, tak, aby boli zrovnoprávnené obe disciplíny, násobil dvomi. Táto hodnota totiž približne zodpovedá paru golfového ihriska. Najrýchlejší pretekári si tak mohli urobiť slušný základ do druhého golfového dňa. Na lyže sa mali ako súťažiaci postaviť obaja organizátori. Obom v tom napokon zabránili zranenia. Adam Žampa si ešte lieči koleno, ktoré si zranil na svetovom pohári a smola sa tesne prilepila aj na lyže Roryho Sabbatiniho. Prítomní diváci mohli na vlastné oči vidieť, aké významné pokroky urobil pod vedením Adama ako trénera. Tesne pred štartom však spadol a bolestivo si natiahol väzivo na ramene. Víťazom lyžiarskych pretekov sa napokon stal Andreas Žampa, ktorý trať zdolal v čase 33,04 sekundy a najrýchlejšou lyžiarkou Anna Žampa, manželka Adama, s časom 38,81 sekundy.

Foto: Slovakia Travel

Ihrisko ako v plnej sezóne

Druhý deň pretekov patril golfu a hoci sa nad štítmi občas prehnali mraky, podmienky na ihrisku boli výborné. Napriek zdravotným problémom nastúpili do prvého flajtu aj obaja organizátori a doplnila ich dosiaľ najúspešnejšia slovenská golfistka Zuzana Kamasová. Náročné ferveje a gríny dali súťažiacim poriadne zabrať. Hralo sa totiž na rany, a tak bolo treba dohrať každú, aj tú nie práve vydarenú jamku. Odmena pre víťazov jednotlivých kategórii skutočne stojí za to. Na svetovom finále budú Slovensko koncom mája reprezentovať v Rakúsku piati víťazi jednotlivých kategórií. Už tradične sa v slalome bude pretekať na ľadovci Kaprun a následne hrať dve kolá golfu v Zell am See.

Foto: Slovakia Travel

Vydražili lyže a driver

Podujatie Žampa & Sabbatini SKI&GOLF malo aj charitatívne poslanie. V golfovom rezorte Black Stork, v hoteli International sa dražili predmety s výnimočnou hodnotou – medzi nimi aj lyže Adama Žampu a drajver od Roryho Sabbatiniho. Vydražená suma vo výške 6-tisíc eur pomôže detskému onkologickému oddeleniu popradskej nemocnice.

Kto pôjde do Kaprun- Zell am See?

Tu sú mená víťazov jednotlivých kategórii: Matúš Maďar/PRO, Michal Galko/Main, Dalibor Maňák/MidAge, Vladimír Moško/Masters2, Vladimír Karásek/Masters1.

