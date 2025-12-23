Vo Veľkých Kapušanoch sa v areáli firmy zrútila časť strechy, v objekte sa nachádzali osoby – FOTO

Policajný zbor SR na sociálnej sieti informuje o tragickej udalosti, ktorá sa stala deň pred Vianocami vo Veľkých Kapušanoch, v okrese Michalovce. Podľa polície sa tu zrútila časť strechy v areáli firmy, kde realizovali rekonštrukčné práce.
„V čase udalosti sa v objekte nachádzali osoby. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, prebiehajú záchranné práce a preverovanie situácie v sutinách,“ uviedla polícia.
Na pomoc smeruje aj banská záchranná brigáda z Humenného. Presný počet osôb ani ich zdravotný stav zatiaľ podľa polície nie je možné potvrdiť.
Nehoda kamióna skomplikovala dopravu v okolí Svrčinovca, z prevrátenej cisterny uniklo veľké množstvo nebezpečnej látky – VIDEO, FOTO
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) doplnil, že oznámenie o páde strechy na objekte na ulici P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch prijali dnes krátko po 14:00. „Podľa prvotných informácií sa mali v čase pred pádom strechy v objekte nachádzať tri osoby,“ uviedli hasiči. Na mieste aktuálne zasahujú profesionálni hasiči z hasičských staníc Veľké Kapušany a Michalovce, záchranná brigáda HaZZ Humenné a dobrovoľné hasičské zbory obcí Malčice a Lekárovce.