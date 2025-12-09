Pri požiari poschodovej budovy v Jakarte zomrelo najmenej 22 ľudí

Pri požiari, ktorý v utorok zachvátil viacpodlažnú budovu v Indonézskej metropole, zahynulo najmenej 22 ľudí.
Polícia uviedla, že požiar pravdepodobne spôsobila batéria dronu, ktorá explodovala na prízemí sedempodlažnej budovy v centre Jakarty. Oheň sa podľa zasahujúcich hasičov rýchlo rozšíril do vyšších poschodí, kde sa ho napokon podarilo uhasiť.
Takmer samé ženy
„Presnú príčinu (požiaru) stále vyšetruje tím expertov,“ povedal na tlačovej konferencii šéf miestnej polície Susatyo Purnomo Condro s tým, že pri požiari zomrelo 22 ľudí, z toho 15 žien. Jedna z nich bola údajne tehotná.
Červený oheň
Svedok nešťastia pre agentúre AFP uviedol, že požiar vypukol okolo poludnia, a keď dorazili hasiči, bol už rozsiahly. „Dvere boli zatvorené. Keď hasiči vnikli dnu, oheň bol už veľký a veľmi červený,“ povedal 53-ročný Nurhayati, ktorý má rovnako ako mnoho Indonézanov len jedno meno.