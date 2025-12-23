Nehoda kamióna skomplikovala dopravu v okolí Svrčinovca, z prevrátenej cisterny uniklo veľké množstvo nebezpečnej látky – VIDEO, FOTO

Polícia upozornila na dopravné obmedzenia v okolí hraničného priechodu Svrčinovec v okrese Čadca. Ako informuje žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený.
Dôvodom je odstraňovanie následkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok 22. decembra podvečer na zjazde z diaľnice D3 na cestu I/11 v obci Svrčinovec, v smere na Českú republiku.
Únik formaldehydu
Podľa hovorkyne vodič viedol nákladného vozidla s prívesom ADR, pričom v ľavotočivej zákrute prešiel na krajnicu a prevrátil sa. Pri nehode uniklo veľké množstvo formaldehydu. Polícia uzavrela všetky prístupové cesty k miestu udalosti a vykonáva odklon tranzitnej dopravy smerujúcej do Českej republiky. Cesta I/11 (stará cesta) cez obec Svrčinovec 200 metrov pred miestom dopravnej nehody – zjazdom z diaľnice v smere od obce Svrčinovec, je úplne uzatvorená.
„Rovnako približne 200 metrov z opačnej strany od hraničného priechodu Svrčinovec v smere do obce je cesta úplne uzatvorená,“ uviedla hovorkyňa. Zjazd z diaľnice v smere od Čadce do obce Svrčinovec je úplne uzatvorený, nákladná doprava je presmerovaná v smere na Skalité a na Poľskú republiku. Premávka smerom z Českej republiky cez hraničný priechod Svrčinovec je bez obmedzenia. Osobná premávka smerom do Českej republiky je presmerovaná na hraničný priechod Milošová.
Na mieste zasahujú aj hasiči
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti uviedol, že z prevrátenej cisterny, ktorá prevážala formaldehyd, uniklo približne 12-tisíc litrov nebezpečnej látky. Na mieste od pondelkového večera zasahujú hasiči z Čadce a Žiliny.
„Hasiči vymedzili miesto udalosti, zabezpečili kamión proti vzniku požiaru a následne zastavili únik formaldehydu z cisterny. Uniknutú látku a prevádzkové kvapaliny zachytávali pomocou sorpčného materiálu,“ konštatuje HaZZ. Počas utorkového dňa pokračujú v zásahu prečerpávaním formaldehydu do náhradnej cisterny.