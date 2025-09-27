Vo veku 32 rokov zomrel bývalý hokejista, zostala po ňom malá dcérka

Len 32-ročný bývalý hokejista Giovanni Michael Robinson prišiel o život počas golfového výletu v Sheboygan Falls v americkom Wisconsine. Aj napriek rýchlej pomoci zdravotníkov sa ho nepodarilo zachrániť.
Mladého muža páchateľ zabil výstrelom z auta. Ako informoval kanadský portál ctvnews.ca, 35-ročného strelca polícia zatkla a obvinila z vraždy prvého stupňa z nedbanlivosti.
Víťazka tohtoročného Štokholmského maratónu náhle zomrela. Na tréningu sa necítila dobre
Robinson v minulosti pôsobil ako hokejový útočník v tíme Niagara IceDogs v kanadskej juniorke OHL. Správa o jeho tragickej smrti zasiahla celú hokejovú komunitu.
„Toto je nezmyselný akt násilia, ktorému nikto z nás nikdy neporozumie. Michele, ja a rodina Niagara IceDogs súcitíme s priateľmi a rodinou Mika. Raz IceDog, navždy IceDog,“ uviedol na sociálnej sieti majiteľ hokejového klubu Darren DeDobbelaer.
Mike, ako ho volali známi, žil v Pensylvánii so svojou manželkou. Len prednedávnom sa stal otcom malého dievčatka. „Bol jedinečný. Bol to neuveriteľný človek. Doslova nikto nebol ako on. Bol mojím mladším bratom, ale naozaj som k nemu vzhliadal,“ vyjadril sa pre portál cbc.ca jeho brat Jacob. Klub Nigara IceDogs zároveň na podporu mladej rodiny založil aj zbierku.