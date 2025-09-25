Víťazka tohtoročného Štokholmského maratónu náhle zomrela. Na tréningu sa necítila dobre

Etiópska atlétka špecializujúca sa na maratóny Shewarge Alene Amareová sa počas tréningu začala cítiť zle a previezli ju tak do nemocnice.
Neskôr tam zomrela, napísali organizátori Štokholmského maratónu na sociálnej sieti.
Práve tam 31. mája zvíťazila a šlo o jej dovtedy posledné preteky. Ďalšie už pridať, žiaľ, nemôže.
Špecializovala sa na beh na dlhé trate a od roku 2020 súťažila iba v maratónoch a polmaratónoch. Ten v hlavnom meste Švédska zvládla s časom dve hodiny, 30 minút a 38 sekúnd.
Jej osobný rekord bol dve hodiny, 27 minút a 26 sekúnd. Zomrela vo veku 30 rokov.