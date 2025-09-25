Víťazka tohtoročného Štokholmského maratónu náhle zomrela. Na tréningu sa necítila dobre

Na večnosť odišla vo veku 30 rokov. 
Etiópska atlétka špecializujúca sa na maratóny Shewarge Alene Amareová sa počas tréningu začala cítiť zle a previezli ju tak do nemocnice.

Neskôr tam zomrela, napísali organizátori Štokholmského maratónu na sociálnej sieti.

Práve tam 31. mája zvíťazila a šlo o jej dovtedy posledné preteky. Ďalšie už pridať, žiaľ, nemôže.

Špecializovala sa na beh na dlhé trate a od roku 2020 súťažila iba v maratónoch a polmaratónoch. Ten v hlavnom meste Švédska zvládla s časom dve hodiny, 30 minút a 38 sekúnd.

Jej osobný rekord bol dve hodiny, 27 minút a 26 sekúnd. Zomrela vo veku 30 rokov.

