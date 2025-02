Vo svete miznú vedci. Špionážny príbeh legendárnej autorky Cieľ cesty neznámy

Román Cieľ cesty neznámy z roku 1954 patrí k dielam Agathy Christie so špionážnou zápletkou. Nenájdeme tu Hercula Poirota ani slečnu Marplovú, nebude sa skúmať miesto činu ani hľadať vrah. Napriek tomu sa môžete tešiť na autorkino brilantné pero a originálny príbeh plný prekvapení.

Celým svetom sa šíria znepokojujúce chýry: v rozličných krajinách miznú mladí nádejní vedci, špičkoví lekári, fyzici, chemici, odborníci na atómovú energiu. Jedným z nich je Thomas Betterton, ktorý si v Amerike i v Anglicku získal povesť génia, no počas vedeckej konferencie v Paríži sa stratí bez stopy.

Agent britskej tajnej služby Jessop sa podujme na neľahkú úlohu zistiť, o čo ide. Niekto tých vedcov uniesol? Alebo odišli dobrovoľne? Prečo a kam? Je za tým politika niektorej svetovej mocnosti?

Zdá sa, že jedna žena by mohla mať kľúč k celej záhade – Bettertonova manželka Olive. Tá však nanešťastie leží v nemocnici a zakrátko zomiera na následky zranení, ktoré utrpela pri leteckej havárii v Maroku.

V tom istom čase sa v hotelovej izbe v Casablance chystá spáchať samovraždu iná mladá žena, Hilary Cravenová, ktorá sa nápadne podobá na Olive. Jej pokus úplnou náhodou prekazí Jessop a ponúkne jej vzrušujúcejší spôsob, ako skoncovať so životom: pošle ju na dobrodružnú misiu do neznáma s cieľom vypátrať, kam miznú mladí vedci a kto za tým všetkým stojí…

Vypočujte si úryvok.

Číta Boris Farkaš:

O organizáciách a spoločenstvách, ktoré sa snažia ovládnuť svet a ľudstvo, máme dnes už mnoho príbehov, filmov a seriálov. V roku 1954, kedy Agatha Christie knihu napísala, to však nebolo taká bežná a spisovateľsky vďačná téma.

Hilary je takpovediac amatérskou tajnou agentkou, dostane sa do spoločenstva vedcov a snaží sa nájsť spôsob, ako sa dostať von. „Kde je cesta dnu, tam je aj cesta von. S pomocou dôvtipu, kamufláže, hereckého talentu a úplatkov by sa to mohlo podariť. Niečo také si treba dôkladne naštudovať a zvážiť,“ tvrdí.

Cieľ cesty neznámy je na svoju dobu rozhodne dobre vystavaný príbeh, zaujímavý, číta sa zľahka, za pár hodín ho zhltnete. Niečo na spôsob knihy Muž v hnedom obleku, ktorý vyšiel prvý raz v slovenčine pred dvomi rokmi a predali sa tisíce výtlačkov.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis