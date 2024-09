Vo Francúzsku sa konali protesty proti menovaniu Barniera za premiéra. Demonštranti hovoria o popieraní demokracie

Tisícky demonštrantov v sobotu vyšli vo Francúzsku do ulíc na protesty proti menovaniu nového konzervatívneho premiéra Michela Barniera. Protesty, na ktoré vyzval krajne ľavicový líder, sa uskutočnili v Paríži aj na ďalších zhruba 150 miestach v krajine.

Úrady však v krajine nezaznamenali obrovskú účasť. V Paríži sa demonštranti zišli na Place de la Bastille a polícia sa vzhľadom na napätie pripravovala aj na potenciálne strety.

Patová situácia vo francúzskej politike

Demonštranti odsúdili menovanie Barniera ako popieranie demokracie. Protesty idú priamo proti rozhodnutiu prezidenta Emmanuela Macrona pri menovaní premiéra obísť ľavicu.

Ľavicový blok Nový ľudový front získal v júlových parlamentných najviac hlasov, no, ako ďalšie zoskupenia, nezískal väčšinu, a tak francúzsko skončilo s bezprecedentným roztriešteným parlamentom. To francúzsku politiku uvrhlo do patovej situácie.

Priority strany v agende

Ľavica, a obzvlášť krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko, ktorú vedie Jean-Luc Mélenchon, vníma menovanie konzervatívneho Barniera ako odmietnutie vôle voličov.

Na opačnej strane politického spektra líder krajne pravicového Národného združenia Jordan Bardella varoval Barniera, že ho budú sledovať. Na stretnutí v Châlons-en-Champagne vyzval premiéra, aby zahrnul priority jeho strany do jeho agendy, hlavne otázky národnej bezpečnosti a migrácie.

Zostavenie vlády

Barnier, bývalý vyjednávač Európskej únie pri brexite, teraz pracuje na zostavení jeho kabinetu. Premiér sa zaviazal, že bude načúvať obavám verejnosti, najmä pokiaľ ide o verejné služby.

Hoci Barnier má päť desaťročí politických skúseností, jeho vymenovanie nie je zárukou vyriešenia vzniknutej krízy. Jeho úloha je náročná, keďže musí zostaviť vládu, ktorá dokáže prekonať roztrieštené Národné zhromaždenie.