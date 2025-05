Vo Fínsku pozorne sledujú ruské vojenské aktivity pri hraniciach

Fínsko pozorne monitoruje vojenské aktivity Ruska v blízkosti svojej východnej hranice po tom, čo fínske ozbrojené sily a medzinárodné médiá zaznamenali rozširovanie ruskej vojenskej infraštruktúry v blízkosti hraníc.

Minister obrany Antti Häkkänen pre agentúru AFP uviedol, že spolu so spojencami Fínsko „pozorne sleduje a vyhodnocuje ruské aktivity a zámery“. Podľa neho „kroky Ruska na posilnenie ozbrojených síl Fínsko neprekvapili“.

Investície do pripravenosti

Satelitné snímky zverejnené v denníku New York Times naznačujú rozširovanie ruskej vojenskej infraštruktúry pri hraniciach. „Rusko buduje viac infraštruktúry, aby mohlo po skončení vojny (na Ukrajine) priviesť viac vojakov,“ uviedli fínske ozbrojené sily pre AFP.

Häkkänen zdôraznil, že Fínsko má „vynikajúce schopnosti na pozorovanie ruských operácií“ a ako člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) disponuje silnou bezpečnostnou pozíciou. „Naša celá spoločnosť investovala do pripravenosti na všetky typy narušení a kríz,“ dodal. Fínsko má podľa neho „robustnú národnú obranu“ založenú na brannej povinnosti a rozsiahlych záložných silách.odvode a veľkej zálohe.

Nahromadenie ruských síl očakávali

Zástupca náčelníka štábu obranných síl pre stratégiu, generálmajor Sami Nurmi, pre fínsku televíziu Yle uviedol, že nahromadenie ruských síl v blízkosti hraníc sa očakávalo. „To je v súlade s tým, čo bolo posúdené. Nejde o masívne stavebné úsilie,“ povedal pre Yle. Podľa neho aktuálne aktivity nepredstavujú pre Fínsko bezprostrednú hrozbu.

Fínsko od vstupu do NATO posilnilo investície do obrany a v apríli oznámilo zvýšenie obranných výdavkov na minimálne tri percentá HDP do roku 2029. Fínsko v decembri 2023 uzavrelo hranicu s Ruskom po príchode približne tisícky migrantov bez víz. Helsinki tvrdia, že prílev bol organizovaný Moskvou, čo Rusko poprelo.