Kolosálne protiatómové kryty vo Fínsku môžu slúžiť ako inšpirácia pre Európu - FOTO, VIDEO

Plavecké bazény, ihriská či zábavné parky. Fínske podzemné zariadenia, ktoré môžu slúžiť aj ako protiatómové kryty, ponúkajú inšpiráciu v čase, keď Európa zvyšuje pripravenosť na ruské hrozby.

Fínsko, ktoré zdieľa s Ruskom dlhú 1 340-kilometrovú hranicu, má sieť civilných obranných krytov v rámci svojej stratégie pripravenosti, ktorá siaha ešte do čias spred druhej svetovej vojny.

Vybúrané do granodioritového podložia Helsínk, desiatky metrov pod zemou, ľudia všetkých vekových kategórií plávajú a relaxujú v bazénoch alebo saunách v rozľahlej plavárni Itakeskus. Komplex je jedným z 50 500 civilných obranných krytov vo Fínsku, ktoré majú súhrnnú kapacitu pre približne 4,8 milióna z 5,6 milióna obyvateľov krajiny.

Finland knows the meaning of shelters. Yesterday, Ukraine and Finland signed a letter of intent, which initiates the creation of a coalition of civil… pic.twitter.com/XiEjNUs8oh

❗️🇺🇦Zelensky visited the largest shelter in Helsinki with 🇫🇮Finnish President Stubb, capable of accommodating 6,000 people

Bazény, ktoré môžu pojať až 3 800 ľudí, sa dajú vyprázdniť a premeniť na bombovzdorný kryt do 72 hodín. „Toto je najväčší civilný obranný kryt na svete, ktorý slúži ako plaváreň,“ vysvetlil Teemu Raatikainen, ktorý je vedúcim údržby už takmer 30 rokov.

Fínska bezpečnostná stratégia založená na dlhodobých investíciách do armády a pripravenosti, vrátane civilných obranných krytov, vzbudila medzinárodný záujem po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a zhoršenej bezpečnostnej situácii v celej Európe. Kryty sú veľmi dobre udržiavané, pretože ich ľudia používajú aj v bežných časoch.

As part of #HSF2023, we visited the Hakaniemi Civil Defence Shelter – one of many to provide cover for #Helsinki’s 650 000 residents against CBRNE attacks. ☢️

DYK that #Finland is the only country that has civil defence shelters for its entire population? pic.twitter.com/GX0lsz03Vt

— Katarina Kertysova 🇸🇰 🇺🇦 (@KKertysova) September 30, 2023