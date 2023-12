Vlhová sa v „obráku“ približuje k predsezónnym cieľom, podľa Piniho nastavila latku vysoko

Výkony slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v doterajšom priebehu sezóny 2023/2024 možno hodnotiť absolútne pozitívne. Ako uviedol jej tréner Mauro Pini, rodáčka z Liptovského Mikuláša nastavila latku vysoko a nie je si istý, či niekedy predtým videl nejakú slalomárku súťažiť s takou kadenciou, rytmom a silou.

„Vždy hovorím, že prvá desiatka vo Svetovom pohári je skvelá. Samozrejme, vzhľadom na to, že poznáme Petru a vieme, čoho je schopná, neznamená umiestnenie mimo prvú päťku úplnú spokojnosť. Na druhej strane musíme dodať aj to, že v niektorých dňoch to jednoducho nejde,“ uviedol Pini v rozhovore pre Sport Management Company.

Zmenšili medzeru aj v „obráku“

Švajčiarsky tréner tvrdí, že v slalome by chcel od Vlhovej konzistentné výkony v každých pretekoch. Teší ho, že slovenská lyžiarka sa k takejto spoľahlivosti približuje aj v obrovskom slalome.

„Pred rokom sme boli približne 1,2 sekundy či 1,3 sekundy za špičkou. Teraz, po Söldene, Killingtone aj Tremblante, môžeme povedať, že sme túto medzeru naozaj zmenšili. Sme na dobrej ceste, aj keď ešte stále nie sme úplne tam, kde chceme byť. Dôležité bude udržať výkony na vysokej úrovni. To je teraz naša veľká ambícia aj v súvislosti s nasledujúcimi pretekmi,“ poznamenal Pini.

K predsezónnym cieľom majú už blízko

Podľa neho sa Vlhová v obrovskom slalome približuje k predsezónnym cieľom. „Sme blízko… Prvá dobrá odpoveď prišla v Söldene, potom sme z rôznych príčin zaznamenali pokles v Killingtone. V Kanade ukázala Petra opäť skvelé výkony. Vyhrala dve kolá zo štyroch, čo je naozaj výborné. Obzvlášť, keď vezmeme do úvahy formu konkurentiek. Petra je medzi najlepšími a hoci sa nám nepodarilo vyhrať, ukázali sme sami sebe a aj všetkým ostatným, že sme naozaj veľmi blízko,“ pokračoval.

Najbližšie sa Vlhová predstaví vo štvrtok 21. decembra vo francúzskom Courcheveli, kde je na programe slalom.

„Mali sme jasno v tom, že ísť do St. Moritzu by nebola dobrá stratégia. Potrebovali sme jeden týždeň na odpočinok, aby sme zahnali únavu a aby sme boli ideálne pripravení nielen na Courchevel, ale aj na náročný januárový program. Urobili sme to najmä preto, že chceme, aby Petra v ďalších pretekoch zopakovala slalomové výkony z Levi a ‚obrákové‘ z Tremblantu,“ uzavrel Pini.