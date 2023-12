Vlhová sa pred slalomom v Courcheveli cíti pripravená, počas Vianoc sa najviac teší na sladké koláče (video)

Po dvoch súťažných víkendoch v Severnej Amerike a návrate do Európy si slovenská lyžiarka Petra Vlhová dopriala krátke voľno v domácom prostredí. Nasledovali tréningy v Taliansku a už vo štvrtok ju čaká ďalší tohtosezónny slalom v seriáli Svetového pohára vo francúzskom stredisku Courchevel.

„Mám za sebou dobré tréningy a cítim sa pripravená na preteky,“ vyhlásila 28-ročná Liptáčka počas online tlačovej konferencie s novinármi z celého sveta.

Vlhovej tréner je spokojný

Vlhovej švajčiarsky tréner Mauro Pini prezradil, že je spokojný s lyžovaním úradujúcej olympijskej šampiónky v slalome.

„Pripravovali sme sa v malom lyžiarskom stredisku v Taliansku a našli sme tam výborné podmienky na tréningy. Mali sme priestor vrátiť sa ku koreňom a pracovať na detailoch. Cítime sa pripravení na zajtrajšie preteky. Náš cieľ je začať túto časť sezóny dobrým výkonom a výsledkom,“ poznamenal a zdôraznil, že Petra má na to, aby zopakovala skvelé výkony z Levi. Vo Fínsku jeden slalom suverénne ovládla a o predpokladaný triumf v druhom ju pripravil „špicar„.

Dva týždne bez súťaženia

K predchádzajúcemu obdobiu bez pretekov sa vrátila aj Vlhová.

„Dva týždne som nesúťažila a je to trochu dlhšia pauza ako obvykle. Bola som doma a trochu si oddýchla, potom sme sa presunuli do Talianska a tam sme päť dní trénovali – dva dni obrovský slalom a tri dni slalom. Boli tam skvelé podmienky a dobre sme si zatrénovali. Mali sme v tomto smere šťastie. Pracovali sme na tom, aby sme nabrali nejaké tie kilometre, keďže do januára už nebude veľa času na tréningy. Cítim sa dobre a už je to len o tom, ako mi vyjdú preteky,“ prezradila.

Nočný slalom

Courchevel bude vo štvrtok dejiskom tzv. nočného slalomu. Prvé kolo je na programe od 17.45 h a druhé po 20.45 h.

„Ak sa také večerné preteky nekonajú často, tak je to v poriadku a dá sa na to pripraviť. Už niekoľko dní pracujem na tom, aby som posunula svoj režim. Ak by to malo byť pravidelné, tak by to nebolo u mňa v poriadku. Dá sa však na to pripraviť a príliš to neriešim. Večerné preteky sú iné v tom, že všetko je posunuté na neskorý večer, druhá jazda ma čaká možno až pred desiatou. Celý deň sa tak poriadne „ťahá“, je to iné a ide najmä o čakanie,“ doplnila svoj postreh víťazka dvadsiatich slalomov v seriáli SP. V Courcheveli si triumf na najvyššej úrovni ešte nepripísala, v minulosti tam vyhrala slalom Európskeho pohára ešte v decembri 2012.

V predchádzajúcich rokoch Vlhová hneď trikrát ovládla večerný slalom v rakúskom Flachau. Natíska sa preto otázka, či jej večerné preteky „sedia„.

„Nemyslím si, že mi to sedí z toho dôvodu, že je to večer. Je pravda, že mi to tam vychádza, ale uvidíme zajtra. Verím, že sa dobre vyspím, budem sa cítiť dobre a predvediem dve kvalitné jazdy,“ vysvetlila.

Pini autorom trate

Výhodou vo štvrtkových pretekoch môže byť skutočnosť, že autorom trate prvého kola bude Vlhovej tréner Pini. „Bude to ťažší slalom, pretože tam viem ukázať, čo vo mne je. Budem sa snažiť, aby to vyšlo čo najlepšie,“ uviedla Slovenka.

Presne o mesiac sa Vlhová predstaví slovenským fanúšikom na pretekoch v Jasnej, o zastávke v seriáli SP v domácom prostredí však ešte nepremýšľa.

„Je to ešte mesiac a je tam medzitým mnoho pretekov. Teraz sa zaoberám Courchevelom, potom sa budem sústrediť na ďalšie preteky. A keď príde čas na Jasnú, tak to budem riešiť,“ prezradila.

Vianoce strávi v Taliansku

Po štvrtkových pretekoch vo francúzskom Courcheveli sa Vlhová s jej tímom presunie do Talianska, kde tradične strávi Vianoce.

„V piatok tam cestujeme, potom budem mať dva dni voľno a po nich znova tréningy. Taká klasika,“ informovala. A na čo sa teší počas najbližšieho víkendu? „Krotím sa celý čas, čo súťažím, takže si dám všetko a krotiť sa nebudem. Nemôžem sa nejako prejesť, ale dám si všetko, na čo budem mať chuť. A na ďalší deň sa vrátim do svojho kolotoča. Najviac sa teším na sladké,“ povedala s úsmevom.

„Keď skončím s lyžovaním, čo nebude trvať večne, potom si budem môcť užiť všetko. Beriem to tak, že teraz aj keď nebudem mať niečo z jedla, tak mi to vôbec nevadí,“ dodala.