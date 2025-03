Mauro Pini už nie je tréner Petry Vlhovej. Takú rozlúčku si nepredstavoval

Švajčiarsky tréner Mauro Pini už nie je súčasťou tímu Petry Vlhovej. Úradujúca olympijská víťazka v slalome pre problémy s kolenom už vyše roka súťažne nelyžuje a v tíme si už nemôžu dovoliť zachovať jeho plné personálne zloženie.

Vlhová nedávno absolvovala artroskopické ošetrenie chrupavky, čo ju vracia v procese rehabilitácie a návratu na súťažné svahy takmer na začiatok. V tejto súvislosti sa v Niké Ski Teame Vlhová rozhodli prerušiť spoluprácu s Maurom Pinim, aby ho neobmedzovali v jeho úspešnej trénerskej kariére.

Ďakuje mu za všetko

„Chcela by som sa v tejto najhoršej fáze mojej kariéry poďakovať Maurovi za všetko, čo ma naučil, za jeho profesionalitu a vysokú odbornosť. Spoločne sme dosiahli nádherné víťazstvá a v Pekingu aj vysnívané olympijské víťazstvo,“ uviedla Petra Vlhová v tlačovej správe jej tímu.

Podľa tej istej správy prvá pooperačná kontrola Vlhovej kolena dopadla veľmi dobre a lekári sú optimisti.

Nové priority

„V strednodobom horizonte zabezpečenia nevyhnutných procesov rehabilitácie, regenerácie a kondičnej prípravy v nasledujúcich mesiacoch budeme musieť kompletne prestavať naše priority a nájsť spôsob pre výrazné posilnenie nášho „lekársko-fyzioterapeuticko-kondičného“ tímu, čo nám, naopak, ekonomicky neumožní naďalej zachovať plné personálne zloženie lyžiarskeho tímu, ktorého najvyššiu odbornosť, žiaľ, nevyužívame už 13 mesiacov,“ napísali Vlhovci.

Kľúčové je zdravie

„V nadchádzajúcich mesiacoch sa Petra bude musieť naplno venovať svojmu zdraviu, pretože bez neho nie je možné nielen plnohodnotne žiť, ale ani zvládať náročný šport, akým je alpské lyžovanie. Je kľúčové, aby mala dostatok času na úplné zotavenie s adekvátnou liečbou a bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku,“ uviedol Mauro Pini na vysvetlenie.

Hlboké emócie

Skúsený švajčiarsky tréner, ktorý v minulosti viedol aj Tinu Mazeovú a Laru Gutovú-Behramiovú, ďalej pokračoval v ďakovnom tóne.

„Chcel by som sa úprimne poďakovať Petre, jej rodine, manažmentu a všetkým kolegom zo Ski Teamu Petra Vlhová. Tieto štyri roky boli intenzívne, plné úspechov a hrdosti na dosiahnuté ciele, ale aj náročných chvíľ a obáv o to, čomu Petra musela čeliť. Toto nie je rozlúčka, akú sme si predstavovali, no odchádzam z tímu s hlbokými emóciami a vďačnosťou za spoločnú cestu, výnimočnú spoluprácu a ľudí, ktorých som mal česť spoznať,“ dodal Pini.