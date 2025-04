Vládny toxický kokteil ničí slovenskú ekonomiku, poslanec Viskupič kritizuje ministra financií

Toxický kokteil namiešaný súčasnou vládou začína ničiť slovenskú ekonomiku. Je o tom presvedčený poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Marián Viskupič.

Žiadna dobrá správa

„Slovensko padá, podmienky v ekonomike sa zhoršujú, dane rastú, investície klesajú, firmy odchádzajú zo Slovenska. Je to výsledok toxického kokteilu, ktorý naordinovala táto vláda,“ uviedol na sociálnej sieti Viskupič. Kde sú tie časy, keď bol úspech oznamovať zlepšovanie ratingu, pýta sa opozičný poslanec.

„Dnes sa premiér teší už aj z toho, že ratingová agentúra S&P nechala rating rovnaký a výhľad sa zhoršil zo stabilného na negatívny. Áno, mohlo byť aj horšie, ale zhoršenie výhľadu je zlá správa,“ upozornil Viskupič. Nešťastný minister financií podľa neho nemá po roku a pol vládnutia pre ľudí jedinú dobrú správu.

Zadlžovanie sa

„Tak správa dňa opäť je, aký hrubý dlh nechala predchádzajúca vláda. Tak ja sa pýtam, a už ten dlh teda znížil? Nie! Už teda zabezpečil, aby aspoň rástol pomalšie? Nie!“ zdôraznil Viskupič. Slovensko sa podľa neho zadlžuje dvojnásobnou rýchlosťou ako za predchádzajúcej vlády.

„To je realita ministrovania pána Kamenického. O tom ani slovo na tlačovke. Namiesto toho Kamenický hovorí, že ‚Slovensko sa financuje za príjemných podmienok‘. Takže druhá ministrova samopochvala dňa je, že je hrdinstvo a úspech, dokázať si požičať chýbajúce peniaze,“ uviedol Viskupič. Keby to podľa neho aspoň bola pravda.

Obídenie zákona

„Realita však je, že Slovensko sa už financuje aj za úrok nad 4 % a dlhová služba v tomto roku bude približne 2 miliardy eur. Toto je čokoľvek, len nie prijemné financovanie sa,“ zdôraznil Viskupič. Poslanec upozornil na to, že ešte nezaznela jedna dôležitá informácia.

„Minister len povedal, že chce mať rozpočet 2026 schválený do 20. 11. 2025. Ale už nebolo povedané prečo. Dôvod je obídenie platného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby vláda nemusela prísť do NR SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery,“ uzavrel Viskupič.