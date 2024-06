Vladimír Cvik sa stáva novým Country Managerom Superpoistenie.sk

Nezávislý porovnávač poistení Superpoistenie.sk predstavuje nového Country Managera. Vladimír Cvik povedie slovenskú jednotku na trhu internetových porovnávačov.

Nezávislý porovnávač poistení Superpoistenie.sk vznikol už v roku 2007 a aktuálne je slovenským najobľúbenejším internetovým nástrojom na porovnanie cien poistení.

„Do novej role Country Managera Superpoistenie.sk idem s veľkým nadšením i rešpektom. Uvedomujem si, že ako trhový líder máme zodpovednosť nielen zjednodušovať prístup širokej verejnosti ku kvalitnému poisteniu, ale aj edukovať zákazníkov, pomáhať im a otvárať nové témy súvisiace s poistením,“ hovorí nový Country Manager Suporpoistenie.sk, Vladimír Cvik. „Našim cieľom je poskytnúť návštevníkom nášho porovnávača Superpoistenie.sk objektívne porovnanie cien a podmienok či parametrov poistenia od všetkých relevantných poisťovní a sprevádzať ich v procese výberu poistenia jednoducho a intuitívne, no zodpovedne a v súlade s ich konkrétnymi potrebami a požiadavkami.“

Najväčší slovenský porovnávač Superpoistenie.sk sa v decembri minulého roka stal súčasťou spoločnosti Netrisk Group v dôsledku medzinárodného spojenia so spoločnosťou Bauer Media Group. Vďaka tomuto strategickému partnerstvu sa skupina Netrisk stala lídrom v oblasti online porovnávania v 6 krajinách strednej a východnej Európy. Medzi porovnávacie platformy skupiny Netrisk patria okrem Superpoistenie.sk aj porovnávače Netfinancie.sk a Klik.sk a spolu tak v online poistení majú viac ako 90 percentný podiel na slovenskom trhu. „Aj vďaka spojeniu z konca minulého roka sme si zabezpečili podmienky pre realizáciu nových a lepších služieb pre zákazníkov, rýchlejší technologický rast a komplexnejší pohľad na možnosti poistného trhu. Máme záujem, aby z nových možností profitoval a benefitoval čo najviac zákazník, ktorý získa komplexný a objektívny prehľad cien a podmienok všetkých významných poskytovateľov poistenia na trhu. Neustále zlepšujeme webové prostredie porovnávania, v ktorom by sa mal každý zákazník zorientovať veľmi rýchlo a kde by si dokázal vybrať a uzatvoriť poistenie v priebehu niekoľkých klikov z pohodlia domova,“ dodáva Cvik.

Vladimír Cvik sa financiám a poisťovníctvu venuje takmer celú svoju profesionálnu kariéru. V roku 2006 stál pri vzniku nového typu maklérskej spoločnosti so zameraním na porovnávanie finančných produktov a online biznis – spoločnosť Netfinancie, v ktorej pôsobí ako výkonný riaditeľ až doteraz. Predtým pôsobil v spoločnosti Wüstenrot a od roku 2000 v novej ČSOB Stavebnej sporiteľni, na pozíciách riaditeľa odboru vzdelávania, vývoja produktov a neskôr vrchného riaditeľa a člena predstavenstva.

Foto: Superpoistenie.sk

O Superpoistenie.sk

Nezávislý porovnávač cien poistení Superpoistenie.sk vznikol v roku 2007 a je silnou slovenskou jednotkou medzi internetovými porovnávačmi. Poskytuje kompletnú ponuku povinného zmluvného a havarijného poistenia, cestovného poistenia a poistenia bývania. Cieľom Suporpoistenie.sk je prinášať širokú ponuku poistných produktov na jednom mieste a vysoký komfort pri výbere a dojednávaní poistenia, ktoré najviac vyhovuje a zodpovedá požiadavkám klientov. Úspora času a peňazí z rodinného rozpočtu je ďalším želaným úžitkom pri výbere kvalitného a vhodného poistného produktu.

