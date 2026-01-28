Vláda schválila plán na zvýšenie odolnosti Slovenska v civilnej ochrane, rozdelený je do troch oblastí

Zlepšenie odolnosti Slovenska v oblasti civilnej ochrany je jedným z cieľov Akčného plánu k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb SR do roku 2028, ktorý v stredu schválila vláda. Ako z dokumentu vyplýva, ten obsahuje okruh konkrétnych opatrení, harmonogram ich realizácie a definuje zodpovednosti za ich plnenie.
Špecifické úlohy akčného plánu sú rozdelené do troch oblastí, konkrétne „Predchádzanie ohrozeniu života, zdravia a majetku v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti„, „Posilnenie medzirezortnej spolupráce a riadenia rizík na národnej úrovni, zavedenie efektívnej spolupráce so samosprávami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou“ a „Zvýšenie povedomia a pripravenosti verejných inštitúcií a obyvateľstva“.
Novela rokovacieho poriadku je podľa liberálov len prvý krok, na rade má byť regulácia médií
„Dôležitú oblasť zvyšovania odolnosti predstavuje rozvoj pripravenosti verejných inštitúcií a obyvateľstva. Je potrebné zintenzívniť verejnú edukatívno-komunikačnú činnosť zameranú na zvyšovanie pripravenosti obyvateľstva s dôrazom na ohrozené skupiny a osoby so zdravotným postihnutím. Ďalšou z kľúčových potrieb zostáva nevyhnutnosť zintenzívniť aktivitu pri organizovaní spoločných medzirezortných cvičení zameraných na nácvik rôznych scenárov mimoriadnych udalostí,“ uviedlo ministerstvo vnútra s tým, že zvolené scenáre je potrebné dopĺňať, prípadne revidovať v závislosti od vyvíjajúcich sa typov rizík.
Slovensko nevie ochrániť finančné záujmy Únie, povedala Šubová európskemu Výboru pre kontrolu rozpočtu
Jeden z najúčinnejších nástrojov pri záchrane životov a znížení rozsahu škôd súvisiacich s katastrofami predstavujú podľa rezortu vnútra efektívne systémy včasného varovania.
„V tejto oblasti je potrebné vytvoriť komunikačný modul umožňujúci využívať systém podpory a riadenia informácií, slúžiaci na komunikáciu záchranných zložiek, oznamovateľom mimoriadnej udalosti a ostatným osobám nachádzajúcimi sa v zóne ohrozenia,“ doplnilo ministerstvo.